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Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Узбекистана

 

В ходе рабочего визита Президента Узбекистана в Казахстан Нурсултан Назарбаев встретился с Шавкатом Мирзиеевым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в марте этого года.

Президент Казахстана отметил, что с момента предыдущей встречи наблюдается рост деловой активности между двумя странами.

В первом квартале текущего года отмечается повышение уровня деловых взаимоотношений в различных отраслях экономики. Следует отметить транспортно-логистическую сферу, автопромышленность, а также региональное сотрудничество по широкому спектру вопросов. Товарооборот за первые три месяца 2017 года увеличился на 37%, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Ш.Мирзиёев обратил внимание, что интенсивность двусторонних встреч напрямую влияет на эффективность межгосударственных отношений.

- После моего визита в марте этого года мы приняли Дорожную карту по всем направлениям совместной деятельности. Участились встречи на уровне министров, региональных руководителей, - сказал узбекский лидер.

Президент Узбекистана поблагодарил Нурсултана Назарбаева за оказанное содействие в вопросе транспортировки нефти из Российской Федерации.

В завершение главы двух государств выразили уверенность в сохранении и дальнейшем развитии позитивной динамики казахстанско-узбекского сотрудничества.

 

2 мая 2017, 10:21
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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