В соответствии с подпунктом 18) статьи 12 Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности», утверждены Правила аттестации судебных экспертов.

В частности, при установлении фактов несоответствия судебного эксперта квалификационным требованиям установленным статьей 20 Закона проводится его внеочередная аттестация.

Решение о проведение внеочередной аттестации принимается руководителем органа судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан (далее-Министерство), в порядке определенным пунктом 11 Правил.

Судебные эксперты, находившиеся в отпуске по уходу за детьми аттестуются не ранее, чем через шесть месяцев после выхода на службу.

Список лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, подлежащих аттестации, утверждается приказом Министра юстиции Республики Казахстан либо лицом его замещающим.

Список судебных экспертов, подлежащих аттестации и график прохождения аттестации, утверждается руководителем органа судебных экспертиз Министерства либо лицом его замещающим.

Орган судебных экспертиз Министерства письменно уведомляет судебных экспертов, допущенных к аттестации, о месте, времени, порядке проведения аттестации, не позднее тридцати календарных дней до начала ее проведения.

Судебные эксперты, подлежащие аттестации, направляют документы в Комиссию по проведению аттестации, в том числе внеочередной аттестации судебных экспертов (далее - Комиссия) с момента получения письменного уведомления не позднее пяти рабочих дней до даты проведения аттестации.

Для прохождения аттестации, судебные эксперты, предоставляют в Комиссию через канцелярию органа судебных экспертиз или веб-портал «электронного правительства» (в электронном виде):

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к Правилам (далее - заявление);

2) характеристику на судебного эксперта, подписанную руководителем территориального подразделения органа судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан либо лица его замещающего, отражающую уровень профессиональной подготовки;

3) рецензии на заключения судебного эксперта за последний год;

4) сведения по форме, согласно приложению 2 к Правилам.

Для прохождения аттестации, судебные эксперты занимающиеся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, предоставляют в Комиссию, документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4) пункта 8 настоящих Правил.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.