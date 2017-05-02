Экс-премьер Серик Ахметов подал апелляционную жалобу в суд

Отбывающий наказание в колонии за коррупционные преступления бывший премьер-министр страны Серик Ахметов обратился с апелляционной жалобой в Карагандинский областной суд, требуя отменить решение суда первой инстанции о взыскании с него более 17 миллионов тенге материального ущерба, передает МИА «Казинформ».

17 миллионов 310 тысяч тенге - это сумма материального ущерба, причиненного, по выводам суда, государству от незаконных действий Серика Ахметова и четверых его бывших подчиненных.

«Апелляционные жалобы от всех ответчиков поступили в канцелярию суда, они приняты в производство суда. Дата слушаний пока не назначена», - сообщает Карагандинский областной суд.

Напомним, в марте этого года Казыбекбийский районный суд № 2 Караганды частично удовлетворил иск акима Караганды Нурлана Аубакирова и постановил взыскать с экс-премьер-министра Серика Ахметова, бывшего акима Карагандинской области Бауржана Абдишева, бывшего акима Караганды Мейрама Смагулова, эск-заместителя акима Караганды Мухтара Адамбекова и экс-руководителя отдела ЖКХ Айдоса Жакенова более 17 миллионов тенге ущерба. Эту сумму пятеро ответчиков обязаны выплатить солидарно, равными долями.

Нурлан Аубакиров просил взыскать 201 миллион 900 тысяч тенге. Истец указал, что Серик Ахметов, будучи акимом Карагандинской области, с целью ограничения прав индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций предоставил преимущество ТОО «Сталь Цинк», соучредителем которого являлся его сын Данияр Ахметов, заместителем директора - его брат Берик Ахметов.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, сын Ахметова получил право оказывать услуги горячего цинкования металлических изделий государству по завышенным ценам. Речь идет о замене опор наружного освещения улиц Караганды. В совершении нарушений Серику Ахметову, по материалам уголовного дела, помогали его четверо подчиненных.