Айдар Шарибаев планирует провести титульный бой в Астане

На счету 27-летнего Шарибаева шесть побед в 6-ти поединках, 5 из которых он завершил досрочно.

Казахстанский боксер профессионал Айдар Шарибаев в минувшей ночью прилетел в международный аэропорт города Алматы из США. Казахстанец за океаном провел два тяжелейших боя на профи ринге и в обоих одержал победу нокаутом. Его соперниками выступили мексиканец Габино Кота (Майами) и боксер из Никарагуа Орландо Риза (Чикаго), сообщает сообщает Zakon.kz





- Для меня провести бой на родине профессионального бокса оказалась большой честью, - говорит сам Айдар. Конечно, соперники были сильными, но по воле Всевышнего, выиграл оба боя. Сейчас поднялся в мировом рейтинге и это очень радует. По плану должен был провести титульный бой за вакантный пояс WBA NABA-USA, но мой соперник отказался за два дня до поединка.





- По-вашему, с чем это связано?





- Сказали, что не подходит по весовой категории, но это все, конечно, отмазки. Но мы хотим провести титульный бой в рамках ЭКСПО в Астане. Эти поединки в Америке для меня оказались большим опытом. Надеюсь, выиграю свой титульный бой в родных стенах. При такой хорошей поддержке я должен завоевать свой титул. Я очень рад, что продолжаю путь наших чемпионов, как Канат Ислам и Геннадий Головкин. Находясь в Америке я убедился, что нет ничего невозможного. Надо лишь трудиться и стремиться к своей мечте, - уверяет Айдар Шарибаев.





Кроме того, Айдар Шарибаев поблагодарил всех своих родных и близких за теплый прием и хорошую поддержку, а также рассказал о следующем поединке.





-Спасибо всем моим родным, близким, друзьям и моему народу за то, что поддержали и поддерживают меня. Я надеюсь, что оправдаю вашу надежду в родных стенах в Астане. Мы хотим сделать следующий бой титульным за пояс WBA или WBC, так как я поднялся в рейтинге. Думаю, в скором времени станет известно имя моего соперника, - добавил он.









В аэропорту спортсмена встретили бурными овациями более 50 человек, которые растянули красочные баннеры с надписями «Айдар чемпион», «Молодец Айдар», «Вперед казахстанский герой» и «Гордость нашей страны».





Отметим, что казахстанский боксер Айдар Шарибаев второй титульный бой должен был провести за вакантный пояс WBA NABA-USA в легком весе (61 кг) 22 апреля в Атлантик Сити, штат Нью-Джерси против американца Зака Рамзи, который одержал 8 побед в 9-ти боях. Но, в последний момент соперник отменил этот поединок, из-за чего Айдару пришлось искать другого соперника. Им оказался боксер из Никарагуа Орландо Риза. Встреча проходила в рамках вечера бокса в американском Чикаго и продлилась семь раундов вместо положенных восьми. Шарибаев досрочно нокаутировал соперника и одержал шестую победу в своей карьере на профи-ринге.



