Казахстан принял участие в министерских дебатах Совбеза ООН

28 апреля 2017 года в Нью-Йорке в Совете Безопасности ООН под американским председательством состоялись открытые тематические дебаты Министерского уровня по теме «Нераспространение/КНДР», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В дебатах приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран-членов Совета: США - Рекс Тиллерсон, Японии - Фумио Кишида, Сенегала - Манкер Ндиайе, Китая - Ван И, Великобритании - Борис Джонсон, Эфиопии - Воркнех Гебейху, заместители министров Швеции - Анника Содер и Италии - Бенедетто делла Ведова. Казахстанскую делегацию возглавил Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

Выступавшие выразили серьезную озабоченность и тревогу в связи с риском военной эскалации в регионе Северо-Восточной Азии, где проживает пятая часть населения планеты и производится около 20% от совокупного объема мирового ВВП. Отмечалось, что КНДР является единственной страной в мире, которая проводила ядерные испытания в этом столетии, прозвучал призыв к международному сообществу «не поддаваться на провокации Северной Кореи» и не допустить «просчетов и недоразумений», которые могут иметь глобальные последствия.

Госсекретарь Р.Тиллерсон заявил, что «США не могут безучастно наблюдать за ростом угроз со стороны КНДР». В связи с этим, Глава Госдепа призвал все государства «усилить всевозможные меры экономического и дипломатического давления на Северную Корею, в том числе путем введения экономических санкций и ограничения дипломатических и торговых отношений с Пхеньяном». «При этом США не исключают и военное решение проблемы», - резюмировал Тиллерсон.

Франция и Великобритания также выступили за значительное расширение ограничительных мер в отношении КНДР с тем, чтобы Пхеньян отказался от своей ядерной программы.

Другие постоянные члены Совбеза, Россия и Китай, предупредили мировое сообщество о том, что силовые опции абсолютно неприемлемы и чреваты катастрофическими последствиями, как для Корейского полуострова, так и для региона Северо-Восточной Азии в целом. В этой связи Китай предложил свою двухтрековую формулу разрешения проблемы, которая включает в себя комплекс мер, направленный на денуклеаризацию и параллельный мирный процесс. Россия выступила за возобновление шестисторонних переговоров, а также поддержала предложение Китая.

Непостоянные члены Совета Безопасности озвучили обеспокоенность в связи с продолжением КНДР ядерных испытаний вопреки неоднократным требованиям Совбеза прекратить эти действия. Такая активность представляет явную угрозу региональной и международной безопасности и серьезно подрывает международные усилия в области разоружения и нераспространения.

Обращаясь к участникам дебатов, К.Абдрахманов отметил, что разоружение, нераспространение и ядерная безопасность находятся в числе основных приоритетов казахстанской внешней политики.

Решение Президента Нурсултана Назарбаева об отказе от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала в 1992 году стало убедительным доказательством того, что выбор в пользу безъядерного статуса - это единственно верная гарантия сохранения региональной и глобальной безопасности.

Министр высказал серьезную обеспокоенность обострением ситуации на Корейском полуострове в свете проведения ракетных испытаний КНДР в нарушение всех соответствующих резолюций СБ ООН.

Казахстан поддерживает членов Совбеза в намерении возобновить шестисторонние переговоры или применить другие политические и дипломатические меры для скорейшего мирного разрешения сложившейся критической ситуации.

На полях заседания Совета Безопасности ООН К.Абдрахманов провел также ряд двусторонних встреч с руководителями внешнеполитических ведомств стран-членов СБ ООН.