СМИ сообщили о миллиардных тратах хоккейного ЦСКА на новичков

Ы минувшем сезоне армейский клуб стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но во втором раунде плей-офф в шестиматчевом противостоянии уступил «Локомотиву».

Московский ЦСКА потратил на новичков в первый день трансферного окна более двух миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает « Спорт-Экспресс ».





ЦСКА заключил трехлетние контракты с четырьмя нападающими — Антоном Бурдасовым, Максимом Шалуновым, Сергеем Шумаковым и Константином Окуловым. С учетом денег, потраченных на обмены защитника «Локомотива» Михаила Пашнина и нападающего «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова, общая сумма затрат на новичков превысила два миллиарда рублей.





В сезоне-2016/17 Капризов провел за уфимский клуб 54 матча, в которых набрал 45 очков (23 шайбы и 22 передачи). На молодежном чемпионате мира-2017 нападающий стал лучшим бомбардиром с 12 очками (девять шайб и три передачи). В марте канадский журнал The Hockey News назвал Капризова самым перспективным хоккеистом мира.





Владельцем ЦСКА является компания «Роснефть». В минувшем сезоне армейский клуб стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но во втором раунде плей-офф в шестиматчевом противостоянии уступил «Локомотиву». После этого главный тренер красно-синих Дмитрий Квартальнов был отправлен в отставку.





Фото: Юлия Неелова / РИА Новости



