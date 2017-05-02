Узбекистан и Казахстан обсудили вопросы демаркации госграниц
Узбекистан и Казахстан провели очередную встречу рабочих групп по демаркации государственных границ, пишет UzDaily.
По данным МИД Узбекистана, рабочие группы Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии 22-28 апреля провели встречу в Алматы.
Делегации двух стран продолжили подготовку документов демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.
Процесс демаркации казахстанско-узбекской государственной границы начался в 2003 г., а непосредственно полевые работы - 1 апреля 2004 г. Полевые демаркационные работы по установке пограничных столбов на границе казахстанской стороной практически завершены.
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