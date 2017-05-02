Узбекистан и Казахстан обсудили вопросы демаркации госграниц

Процесс демаркации казахстанско-узбекской государственной границы начался в 2003 г., а непосредственно полевые работы - 1 апреля 2004 г. Полевые демаркационные работы по установке пограничных столбов на границе казахстанской стороной практически завершены.

Источник, интернет-ресурс: Прочие

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.