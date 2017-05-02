США повысят статус участия в Астанинских переговорах

Ожидается, что на этот раз в очередном туре переговоров по Сирии будет участвовать помощник госсекретаря США.

Как рассказал первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в кулуарах Правительства РК, сейчас в Астану съезжаются участники переговоров по сирийскому конфликту, передает корреспондент Zakon.kz





«Делегации все у нас прибывают. Сегодня будут встречи на экспертном уровне. В основном это военные эксперты. 3-4 мая на основные дни все делегации на высоком уровне свое участие подтвердили. Причем даже США, как наблюдатели. 28 апреля у нас состоялись в Нью-Йорке встречи нашего министра Абдрахманова (Кайрат Абдрахманов, министр иностранных дел РК) с Тиллерсоном (Рекс Тиллерсон, госсекретарь США), и госсекретарь подтвердил, что они заинтересованы повысить свое участие на Астанинских переговорах, то есть они, как наблюдатели, повысят свое участие. Мы ожидаем, что прибудет помощник госсекретаря по Ближнему Востоку», - сказал он представителям прессы.





При этом представитель МИД РК отметил, что также ожидается прибытие на переговоры вооруженной оппозиции.





«Да, свое участие они подтвердили. Прибытие должно быть буквально в течение нескольких часов. 16 членов оппозиции, я точно сейчас в деталях не могу сказать. Все, кого приглашали, все подтвердили свое участие. Наблюдатели на переговорах все те же. Прибудет высокопоставленная делегация ООН Стефан Де Мистура, Иордания будет и США», - заключил он.





Ксения Давыдова, Астана

Фото: © Sputnik / Болат Шайхинов







