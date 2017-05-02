Кайрат Абдрахманов встретился в Нью-Йорке с Госсекретарем США

В Нью-Йорке Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов 28 апреля встретился с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

«Казахстан придает особое значение развитию многопланового стратегического партнерства с США и намерен тесно взаимодействовать с новой Администрацией», - отметил К.Абдрахманов, открывая встречу.

В свою очередь Р. Тиллерсон особо подчеркнул историческое решение Президента Н. Назарбаева по отказу от 4-го по мощности в мире ядерного арсенала, тем самым продемонстрированный мудрый выбор в сторону развития дружественных отношений с международным сообществом, политической и экономической стабильности, привлечения иностранных инвестиций. Собеседники обсудили вопросы практической реализации казахстанско-американского стратегического партнерства, в частности, пути расширения торгово-экономического сотрудничества, определенные ранее в ходе телефонного разговора между Нурсултаном Назарбаевым и Дональдом Трампом.

Отдельное темой беседы стал участия Соединенных Штатов в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Касаясь международной повестки дня, состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе ситуации в Сирии, Афганистане, иранской ядерной программе и обстановке на Корейском полуострове.

К.Абдрахманов заявил о готовности Казахстана продолжать конструктивное участие в решении злободневных вопросов в сфере глобальной и региональной безопасности. Касательно Астанинского процесса казахстанская сторона настоятельно рекомендовала представителям США продолжить поддерживать этот трек межсирийского урегулирования, связанный с режимом прекращения боевых действий, и активно участвовать в качестве наблюдателя.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства информировал собеседника о запланированном на 29 августа официальном открытии Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане.

Учитывая вклад Правительства США и Фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» в создание БНОУ, американской стороне передано приглашение принять участие в официальной церемонии. Обсуждена возможность и других контактов на высоком уровне. В завершение встречи Р. Тиллерсон передал наилучшие пожелания Президенту Н. Назарбаеву, отметив их давние дружеские и плодотворные отношения.