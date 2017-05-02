На границе с Кыргызстаном возобновит работу пропускной пункт «Каркыра»

С 1 мая возобновит работу контрольно-пропускной пункт (КПП) «Каркыра-автодорожный» на кыргызско-казахской границе.

КПП, расположенный в Тюпском районе Иссык-Кульской области, будет функционировать с 8.00 до 18.00 без выходных. В соответствии с межправительственным соглашением, он является многосторонним автомобильным пунктом пропуска.

Данный пункт традиционно открывают перед началом туристического сезона и закрывают на зимний период, когда проезд по дороге затруднен и опасен.