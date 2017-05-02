Полицейские Украины получат от США бензопилы для взлома дверей в домах

В частности, Госдеп отправит полицейским Украины оборудование, которое будет предназначено, как отмечается в заказе, "для взлома входных дверей гостиниц и многоквартирных домов", пишет пишет Life.ru





В контракте также отмечается, что Госдепартамент стремится оказать поддержку Национальной полиции Украины, в частности "укрепляя их функциональные компетенции". Также подчёркивается, что закупка оборудования для взлома дверей предназначена для "операций с высокой степенью риска".





В "тактический комплект" закупки входят бензопилы, гидравлические щипцы и ножницы, шланги, а также специализированные гидравлические цилиндры с разжимающей способностью до 10,2 тонны — всё оборудование предназначено для взлома дверей.





Дмитрий Булгару