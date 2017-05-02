 
Новости за сегодня

Делегация правительства Сирии прибыла на межсирийские переговоры в Астану

 

Делегации сирийского правительства во главе с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари и эксперты ООН приехали в Астану для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии, которая намечена на 3-4 мая. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

«Для участия в переговорах в Астану прибыла делегация правительства Сирии во главе с Башаром Джаафари и делегация экспертов ООН», - информировал Жайнаков по телефону.

Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии состоится в столице Казахстана с 3 по 4 мая. Накануне, 2 мая, запланированы переговоры на уровне экспертов. В предыдущей международной встрече по Сирии, которая прошла с 14 по 15 марта, приняли участие делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии.

 

2 мая 2017, 10:58
Источник, интернет-ресурс: ИТАР-ТАСС

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код