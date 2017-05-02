В частности изменения затронули подпункты 2), 3), 4) и 5) пункта 1 приказа:

2) форму аттестата об основном среднем образовании согласно приложению 2 к приказу;

3) форму аттестата с отличием об основном среднем образовании согласно приложению 3 к приказу;

4) форму приложения к аттестату об основном среднем образовании согласно приложению 4 к приказу;

5) форму аттестата об образовании согласно приложению 5 к приказу.

Приложения 2, 3, 4 и 5 изложены в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к приказу;

В приложении 35 к приказу пункты 8 и 9 изложены в следующей редакции:

8. Основанием для выдачи обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, аттестата об основном среднем образовании, аттестата об общем среднем образовании, диплома о техническом и профессиональном образовании, диплома о послесреднем образовании, диплома о высшем образовании с присуждением степени бакалавр, диплома о высшем образовании с присуждением квалификации, диплома о послевузовском образовании с присуждением степени магистр, а также свидетельства о профессиональной подготовке является решение соответствующей (экзаменационной, квалификационной, аттестационной) комиссии.

Основанием для выдачи свидетельств об окончании интернатуры или резидентуры является решение аттестационной комиссии.

Основанием для выдачи обучавшимся в коррекционной организации образования свидетельства об образовании является приказ руководителя организации.

Основанием для выдачи диплома доктора философии (PhD), доктора по профилю является приказ председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет) по присуждению степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Основанием для выдачи аттестата ассоциированного профессора (доцента) или профессора является приказ председателя Комитета по присвоению ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора.

9. Аттестат с отличием об основном среднем образовании, аттестат с отличием об общем среднем образовании, диплом с отличием о техническом и профессиональном образовании, диплом с отличием о послесреднем образовании, диплом с отличием о высшем образовании выдаются обучавшимся в организациях образования в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучавшихся, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5191).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.