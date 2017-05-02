В Узбекистане ветерану вручили орден через 72 года после его награждения

Младший лейтенант Закиев, командир взвода 211-й стрелковой дивизии был награжден орденом Красной Звезды 7 ноября 1944 года за мужество в боях во время освобождения Чехословакии.

Министерство обороны Узбекистана, посольство России в республике вручили в Бухаре орден Красной Звезды ветерану Второй мировой войны Гамику Закиеву спустя 72 года после выхода официального приказа о его награждении, сообщил РИА Новости во вторник представитель минобороны республики.





"Число орденов и медалей, которые являются признанием мужества Гамика Закиева в борьбе против фашистских захватчиков, пополнилось еще одной наградой. Ему были торжественно вручены подписанное президентом Российской Федерации удостоверение о присвоении ему ордена Красной звезды и орден", — уточнил представитель министерства.





В церемонии вручения награды накануне приняли участие заместитель министра обороны республики, генерал-лейтенант Баходыр Ташматов и военный атташе посольства РФ в Узбекистане Сергей Чернышев.

Младший лейтенант Закиев, командир взвода 211-й стрелковой дивизии был награжден орденом Красной Звезды 7 ноября 1944 года за мужество в боях во время освобождения Чехословакии. Однако в то время, когда все еще продолжались бои, награда осталась не врученной. В 1945 году Закиев участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке. До 1947 года он продолжал нести военную службу в Монголии. После демобилизации он закончил торговый институт в Самарканде и получил направление на работу в Бухару. На протяжении долгих лет плодотворно трудился в торговых организациях республики. Сегодня 92-летний ветеран живет в окружении многочисленной семьи и родственников.





В Узбекистане в настоящий момент проживают более 1,6 тысячи участников Второй мировой войны и 45 тысяч участников трудового фронта. Всего в войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. В этом году власти Узбекистана выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере около 550 долларов участникам и инвалидам войны в связи с праздником 9 мая. В Ташкенте состоится праздничный салют, по всей стране будут организованы памятные мероприятия, улицы и площади будут украшены плакатами и стендами.



