В Астане пройдет встреча экспертов в преддверии переговоров по Сирии

Эксперты России, Ирана и Турции проведут встречу в Астане за день до начала международных переговоров по сирийскому урегулированию, которые запланированы на 3-4 мая в столице Казахстана, сообщает РИА Новости.

На встречу также приедет спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он привезет в Астану команду экспертов ООН, которые участвовали здесь в предыдущем раунде переговоров по Сирии, и выскажется в поддержку деэскалации конфликта в Сирии. Кроме того, де Мистура намерен провести двустороннюю встречу с российской делегацией.

Третий раунд переговоров по Сирии состоялся в Астане 14-15 марта. В отличие от предыдущих встреч, в них не приняли участия представители вооруженной оппозиции Сирии. На итоговой пресс-конференции глава российской делегации, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Астане 3-4 мая. Ему предшествовала экспертная встреча в Тегеране 18-19 апреля. На экспертном уровне обсуждаются детали, касающиеся, в частности, контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.

Подготовка к Астане-4

По данным МИД Ирана, на апрельской встрече в Тегеране, которая проходила на уровне экспертов, обсуждалась подготовка к четвертой международной встрече по Сирии в Астане. Как сообщили в ведомстве, все делегации согласились провести еще одно экспертное совещание 2 мая перед заседанием на высоком уровне.

В Тегеране делегации Ирана, России и Турции при участии экспертов ООН обсуждали проекты документов, касающиеся режима прекращения огня и его реализации, обмена задержанными и пленными. Эксперты ООН, как отметили по итогам встречи в МИД Ирана, оказывали техническое содействие в ходе трехсторонних совещаний.

Российские предложения

Источник в делегации сирийской оппозиции ранее сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии — в полученных от него документах Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

В тексте говорится также о предложении создать линии безопасности на границах предложенных зон снижения напряженности, чтобы избежать прямого огневого контакта между сторонами сирийского кризиса. Также Москва, согласно документу, предлагает создать блокпосты на линиях разграничения для прохода мирных граждан и доставки гумопомощи и центры мониторинга для отслеживания соблюдения перемирия.

Кроме того, согласно полученным от источника в сирийской оппозиции документам, российский проект зон безопасности в Сирии допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий. Также выдвинуто предложение о создании рабочей группы представителей стран-гарантов, которые должны будут «в самые быстрые сроки» представить карты с границами зон снижения напряженности и порядок действий для их организации.

Опыт предыдущих встреч

Три раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, что позволило сторонам перейти к обсуждению вопросов политической повестки дня в рамках Женевского процесса согласно резолюции Совбеза ООН 2254.

На технической встрече в Астане 6 февраля эксперты обсуждали детали и реализацию трехстороннего механизма для контроля режима прекращения огня в Сирии. Минобороны России тогда заявило, что такие встречи в Астане будут регулярными. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отмечал, что техническое обсуждение является продолжением «астанинского процесса» урегулирования в Сирии. Во встрече участвовали эксперты России, Турции, Ирана, ООН, а также Иордании. Делегацию РФ возглавлял замначальника главного оперативного управления генштаба Станислав Гаджимагомедов.