Экс-президент Южной Кореи полностью отрицает свою вину на первых предварительных слушаниях

Пак Кын Хе полностью отрицает все пункты обвинения на первых предварительных судебных слушаниях,

Пак Кын Хе, отстраненная от должности, а затем арестованная по подозрению в соучастии в коррупционных аферах своей подруги Цой Сун Силь, не явилась в суд, так как это пока не является обязательным требованием.





Вместо нее на вопросы суда отвечал адвокат.





Он заявил, что в деле экс-президента насчитывается 120 тысяч страниц и у его подзащитной не было времени все досконально изучить. В то же время он подчеркнул, что Пак Кын Хе отрицает свою вину по всем предъявленным ей 18 обвинениям в коррупции, злоупотреблении властью, разглашении государственной тайны и другим.





Как ожидается, до начала судебного процесса состоится еще два-три предварительных судебных слушания.





Пак Кын Хе подозревается в причастности к крупномасштабному делу о взятках, главной фигуранткой которого стала арестованная осенью прошлого года близкая подруга экс-президента Цой Сун Силь. В частности, Пак Кын Хе подозревается в причастности к получению крупной взятки от компании Samsung. Кроме того, ее подозревают в злоупотреблении властью и передаче закрытой информации третьему лицу.