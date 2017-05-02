Экс-президент Южной Кореи полностью отрицает свою вину на первых предварительных слушаниях
2 мая 2017, 11:09
Вместо нее на вопросы суда отвечал адвокат.
Пак Кын Хе полностью отрицает все пункты обвинения на первых предварительных судебных слушаниях, сообщило агентство Ренхап, передает РИА Новости.
Пак Кын Хе, отстраненная от должности, а затем арестованная по подозрению в соучастии в коррупционных аферах своей подруги Цой Сун Силь, не явилась в суд, так как это пока не является обязательным требованием.
Вместо нее на вопросы суда отвечал адвокат.
Он заявил, что в деле экс-президента насчитывается 120 тысяч страниц и у его подзащитной не было времени все досконально изучить. В то же время он подчеркнул, что Пак Кын Хе отрицает свою вину по всем предъявленным ей 18 обвинениям в коррупции, злоупотреблении властью, разглашении государственной тайны и другим.
Как ожидается, до начала судебного процесса состоится еще два-три предварительных судебных слушания.
Пак Кын Хе подозревается в причастности к крупномасштабному делу о взятках, главной фигуранткой которого стала арестованная осенью прошлого года близкая подруга экс-президента Цой Сун Силь. В частности, Пак Кын Хе подозревается в причастности к получению крупной взятки от компании Samsung. Кроме того, ее подозревают в злоупотреблении властью и передаче закрытой информации третьему лицу.
Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.
Всего по этому делу были выдвинуты обвинения в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом. Выборы нового президента состоятся 9 мая.
Ксения Нака
Фото © РИА Новости . Сергей Гунеев
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