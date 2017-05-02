Пожилая японка протаранила больницу на машине
2 мая 2017, 11:14
13 человек получили легкие ранения.
Тринадцать человек пострадали в Японии после того, как автомобиль протаранил первый этаж больницы в префектуре Оита, сообщила телекомпания NHK, передает РИА Новоости.
Утром во вторник легковой автомобиль въехал в приемный покой госпиталя через стеклянные двери. При этом 13 человек получили легкие ранения. За рулем находилась 70-летняя женщина. Причины происшествия выясняются.
ДТП с участием пожилых водителей привлекают особое внимание в Японии в последнее время. В феврале при аналогичной аварии, когда автомобиль протаранил первый этаж аптеки, один человек погиб, трое пострадали. Из-за слабой концентрации внимания пожилые водители часто путают педали тормоза и газа.
Ксения Нака
Фото © AFP 2017 / PHILIPPE LOPEZ
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