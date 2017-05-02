Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Пожилая японка протаранила больницу на машине

2 мая 2017, 11:14

13 человек получили легкие ранения.

Тринадцать человек пострадали в Японии после того, как автомобиль протаранил первый этаж больницы в префектуре Оита, сообщила телекомпания NHK, передает РИА Новоости.

Утром во вторник легковой автомобиль въехал в приемный покой госпиталя через стеклянные двери. При этом 13 человек получили легкие ранения. За рулем находилась 70-летняя женщина. Причины происшествия выясняются.

ДТП с участием пожилых водителей привлекают особое внимание в Японии в последнее время. В феврале при аналогичной аварии, когда автомобиль протаранил первый этаж аптеки, один человек погиб, трое пострадали. Из-за слабой концентрации внимания пожилые водители часто путают педали тормоза и газа.

Ксения Нака
Фото © AFP 2017 / PHILIPPE LOPEZ

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...