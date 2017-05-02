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Правительство РК рассмотрело проект концепции госполитики в религиозной сфере до 2020 года

2 мая 2017, 11:20

В проекте документа конкретизированы приоритеты политики государства в данной сфере.

Сегодня на заседании под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева Правительство РК рассмотрело разработанный по поручению главы государства проект концепции государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы, сообщает официальный сайт Primeminister.kz

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев доложил, что документ подготовлен в соответствии с Посланием главы государства народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статьей «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

В проекте документа конкретизированы приоритеты политики государства в данной сфере. Продолжается работа по укреплению светских принципов развития. В документе указывается, что светское государство не вмешивается во внутренние дела и канонические вопросы религиозных объединений. Вместе с тем, государство должно регулировать и контролировать содержательную и общественную деятельность религиозных объединений, требовать соблюдения законов и интересов государства. Четко обозначено требование по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной и проповеднической деятельности религиозных объединений.

Кроме того, в концепции говорится о формировании общегосударственной системы противодействия экстремистской идеологии и нейтрализации деструктивной деятельности некоторых течений, прикрывающихся религиозными лозунгами. Предусматривается комплексная работа во всех сферах - образовании, культуре, спорте, СМИ, здравоохранении, институтах семьи и брака.

Реализация концепции призвана обеспечить укрепление стабильности и безопасности в Казахстане в контексте новых геополитических реалий, внутренних и внешних вызовов. Указанная работа будет осуществляться посредством тесного взаимодействия всех заинтересованных госорганов с привлечением официально зарегистрированных религиозных объединений и гражданского сообщества.

Справка:
По состоянию на 20 апреля текущего года в стране зарегистрировано порядка 3 700 религиозных субъектов, представляющих 18 конфессий. 81% граждан страны считают себя верующими, 19% атеистами и агностиками. Из числа верующих только 14% относят себя к практикующим верующим, а около 70% - уверенно отнесли себя к умеренным (непрактикующим) верующим.


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