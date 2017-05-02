Почему вид на жительство выдают провокаторам?

Международные профсоюзные организации вновь оказались жертвой политических провокаторов и выступили на стороне тех, кто планомерно раскачивает ситуацию в Казахстане.

В середине апреля Исполнительный комитет Общеевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов осудил якобы продолжающиеся преследования объединений трудящихся в Казахстане. Организация призвала прекратить преследование «Конфедерации независимых профсоюзов» и предоставить ей полную свободу деятельности , пишет , пишет 365info.kz





Заявление МКП в своей субъективности и поверхностности не вызывает каких-либо эмоций, кроме возмущения. Между тем, ситуация требует внимательного разбора.





Документ этот был единогласно принят Исполкомом на основании доклада некой Людмилы Экзарховой, члена Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана, между прочим, ликвидированной официальным решением суда. Экзархова, несмотря на явную ангажированность, оказалась единственной на заседании, имевшей хоть какое-то представление о ситуации в Казахстане, ее доклад был построен в откровенно критическом ключе. Заслушав его и не выслушав больше никого, европейские профсоюзные активисты быстро составили осуждающую бумагу, которую и подписали.





Между тем, ведь если внимательно разобраться, МКП оказалось в не совсем удобном положении. Главным предметом критики является ситуация вокруг одного из активистов Конфедерации независимых профсоюзов Амина Елеусинова.





Ликвидация и провокации





Напомним, что КНПК – небольшая организация с центральным офисом в Шымкенте, спокойно работавшая несколько лет. В 2016 году она должна была пройти перерегистрацию в органах юстиции. Чиновники оповестили КНПК о сроках, отведя на подготовку полгода. КНПК в установленные законом сроки не уложилась, это признала председатель Конфедерации Людмила Харькова, дав специальную пресс-конференцию.





По её словам, претензии государственных органов вполне обоснованы, КНПК не справлялась с задачей построения полноценной общенациональной структуры, необходимой для сохранения официального статуса. Решением суда в полном соответствии с законом КНПК была ликвидирована.





Тем временем на другом конце страны, в Актау, член КНПК и председатель профсоюза одной из нефтесервисных компаний Амин Елеусинов решил, что без Конфедерации жизнь не жизнь, и за ее право работать вне рамок закона надо бороться. Это при том, что несмотря на ценовой кризис нефтегазовой отрасли на предприятии не произошло массовых увольнений, рабочим сохранили места, зарплаты и социальные пакеты, а самому Елеусинову никак не препятствовали, но даже помогали в его профсоюзной деятельности.





Елеусинов подговорил и спровоцировал нескольких рабочих в Актау на голодовку в поддержку закрытой за несоответствие нормам закона профсоюзной конфедерации, располагавшейся в Шымкенте. При всем при том, что глава КНПК Людмила Харькова публично призвала нефтяников «не вредить ни своему здоровью, ни социальной стабильности и отказаться от проведения голодовки».





В итоге, поиском ответов на вопросы, почему, с какой целью и по чьему заказу Елеусинов пытается взбаламутить общественно-политическое поле западного Казахстана на фоне экономического кризиса, затронувшего нефтяные отрасли всех стран мира, занялись уполномоченные правоохранительные органы.





Понимала ли МКП, что своим по сути политическим заявлением вмешалась в очень сложную ситуацию внутри Казахстана, непонятно. Вероятно, вопрос либо в неосведомленности, либо в ангажированности.





Российское гражданство и казахстанская стабильность





Личность Людмилы Экзарховой, взявшей на себя роль обвинителя Казахстана, сама по себе также интересна. Ведь Экзархова… даже не гражданка Казахстана. Она — обладатель российского паспорта. Выходит, россиянка на международной площадке наводит туман для того, чтобы дискредитировать Казахстан. Да, она обладатель вида на жительство, и это нормально – приезжать в соседнюю страну для того, чтобы своим профессионализмом зарабатывать деньги. Но насколько это профессионально – лгать об этой стране на международной арене, чернить ее, перевирая и переворачивая факты, и умалчивать о значимых, но невыгодных деталях?





Более того, ведь Экзархова известна своей работой на таких телеканалах как «К+», Стан ТВ и иных проектах, спонсируемых беглым олигархом Мухтаром Аблязовым. Год за годом они выливают в информационное пространство тонны дезинформации, стремясь подорвать своими страшилками морально-психологическое здоровье казахстанской нации.





С Аблязовым все понятно: бизнесмен с неуемной жаждой наживы настроил такое количество воровских схем, что находится в международном розыске по запросам Казахстана, России и Украины. Его уличили во лжи в Высоком суде Лондона, вопросы к нему имеются у европейских правоохранителей.





Скрываться от правосудия Аблязову пока удается, лишь нажимая на политическую кнопку: мол, борца за свободу преследуют людоеды из Астаны, а он, выведший миллиарды долларов из национальной экономики, лишь невинная жертва репрессий.





Чем хуже репутация Казахстана, тем лучше Аблязову





Нужно полагать, что россиянка Экзархова либо идеологически верна Аблязову, а значит ее цель – уничтожение казахстанского имиджа и разрушение связей Казахстана с Европой. Либо она беспринципно отрабатывает заказ укравшего народные деньги банкира. В обоих случаях уровень доверия к Экзарховой, мягко говоря, не может быть на высоте.





Вопрос к тем, кто выдал Экзарховой вид на жительство





В целом понятно, что Международная конфедерация профсоюзов просто не разобралась в вопросе, пойдя на поводу настроенной негативно в отношении Казахстана россиянки, отрабатывающей заказ преследуемого в международном правовом поле мошенника и прикрывающейся для этого должностным положением в уже несуществующей организации.





Фарс, конечно. Ничего не поделаешь. Рано или поздно правда дойдет до европейцев, и их позиция скорее всего станет более взвешенной. Между тем, наверное, казахстанским властям стоило бы задуматься, оправдано ли сохранение права Экзарховой пользоваться постоянным видом на жительство в Казахстане, учитывая ее подрывную работу в отношении международного имиджа республики. Тут уже вопрос в том, насколько патриотично настроены ответственные за соответствующие решения должностные лица.





Автор: Николай Халабузарь