Почему Головкин может зря дожидаться боя с Канело

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз рассказал, почему Геннадий Головкин может в очередной раз напрасно прождать поединка с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz





«В прошлом году Головкин потратил много времени, пытаясь получить бой с Альваресом, но это до сих пор не сработало. Возможно, постоянное упоминание имени GGG помогло Golden Boy подогревать интерес к поединкам Канело против Лиама Смита, Джеймса Киркланда и Амира Хана. Но в конце концов Головкину и его промоутерам из К2 нужно будет двигаться дальше. 35-летний Головкин уже не так молод, чтобы посвящать годы своей карьеры попыткам заполучить неуловимый бой с Альваресом.





Фанаты бокса мечтают увидеть, как Геннадий столкнется с победителем противостояния Альвареса и Чавеса-младшего. Однако, рядовые болельщики могут не знать, что для этого требуется желание Golden Boy и самого Канело. Если они по-настоящему не хотят драться, то все переговоры Тома Леффлера с представителями Альвареса не имеют значения.





Что ставит бой Канело и Головкина под сомнение, это решение Golden Boy включить в число участников андеркарда вечера бокса 6 мая Давида Лемье. Ранее Оскар Де Ла Хойя открыто говорил, что Лемье является для Канело вариантом на сентябрь, также как и реванш с Чавесом. Оскар отмечал, что мексиканцы могут провести рематч, если Канело проиграет или их первый поединок принесет хорошие цифры PPV. В таком случае они могут воспользоваться преимуществом и поскорее устроить второй бой. Кроме того, Канело планирует вернуться на ринг в декабре, однако здесь для него приоритетным вариантом будет являться Мигель Котто, который намерен в конце текущего года завершить карьеру.





Это прекрасно, что Леффлер и президент Golden Boy Эрик Гомес еженедельно выходят друг с другом на связь. Но это еще ничего не значит. Если босс компании Оскар Де Ла Хойя не желает рисковать своим „золотым гусем“ Канело, поставив его против Головкина, то неважно, ведут ли переговоры Леффлер с Гомесом или нет. Golden Boy могут годами говорить, что находятся в постоянном контакте с представителями GGG, тем самым повышая интерес фанатов Канело и заставляя их покупать больше платных трансляций на его бои с оппонентами вроде Чавеса-младшего, Лиама Смита и Амира Хана», — написал автор.



