Верховный суд уточнил порядок обращения взыскания на предмет залога

Важное правило, касающееся обращения взыскания на заложенное имущество в ходе исполнительного производства, установил Верховный Суд Республики Казахстан.

Согласно его Нормативного Постановления «О применении судами некоторых норм законодательства об исполнительном производстве» от 31 марта 2017 года № 1 в отдельном исковом производстве следует решать вопрос об обращении взыскания предмет залога по ипотечному жилищному займу, а также на предмет залога, принадлежащий третьему лицу (вещному поручителю).

Предположим, банк обратился с иском о взыскании суммы долга по ипотечному жилищному займу, и суд иск удовлетворил. В решении суда будет указано лишь о взыскании суммы денег (как банк и просил в иске). Если на стадии исполнительного производства судебный исполнитель решит обратить взыскание на заложенную квартиру, то сделать это в рамках этого же исполнительного производства (через изменение способа и порядка исполнения решения) ему уже не удастся; взыскателю (банку) придется предъявлять новый иск об обращении взыскания на квартиру.

Как видно, процедура обращения взыскания на предмет залога в таком случае заметно усложняется, что, конечно, играет на руку должнику. Заметим, что на практике банки, предвидя подобные затруднения, предпочитают сразу в исковых требованиях заявлять о взыскании сумм долга по кредиту путем обращения взыскания на предмет залога.

Рассматриваемое правило Нормативного Постановления более значимо для тех случаях, когда залогодателем выступает третье лицо (вещный поручитель), который не являлся стороной в деле о взыскании суммы долга по основному обязательству.

К примеру, вы предоставили в залог земельный участок по кредиту своего друга. Ваш друг допустил просрочку, банк заявил иск о взыскании с него долга, но вас даже не привлекли к участию в деле. И только на стадии исполнения решения вдруг вам «прилетает» постановление судебного исполнителя о назначении торгов на ваш земельный участок. Но вы-то ни сном, ни духом о просрочке и претензиях банка! Вы даже не могли ни возразить на требования кредитора, ни воспользоваться своим правом залогодателя исполнить обязательство за должника. Очевидно, что ваши права и интересы нарушены.

Однако процессуальные возможности повлиять на уже вступившее в законную силу решение суда у вас сильно ограничены.

До недавнего времени такая несправедливая, на мой взгляд, практика была нередким явлением: взыскание обращалось на предмет залога, даже если вещный поручитель не был привлечен к участию в деле и вопрос об обращении взыскания на предмет залога не заявлялся самим истцом.

Теперь же, как видно, Верховный Суд обязал суды разрешать вопросы обращения взыскания на предмет залога вещных поручителей в рамках отдельного искового производства.

Даулет Абжанов, кандидат юридических наук