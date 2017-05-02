Ермекбаев: Казахстану не хватает грамотных имамов

В правительстве, как сообщалось ранее, представили концепцию государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы. Данным документом, в частности, предусматривается развитие системы противодействия религиозному экстремизму и деятельности деструктивных религиозных течений , передает корреспондент Zakon.kz





«Религиозное сознание казахстанцев сегодня представляет сложную палитру - от глубоко верующих до атеистов. Учет этого фактора - важное условие эффективности государственной политики. Время показало, что для правильного понимания и применения религии нужны соответствующие традиции и уровень религиозной культуры», - сказал министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.





По его словам, опережающий рост религиозности по отношению к формированию соответствующей культуры приводит к бездумному, буквальному восприятию и применению религиозных догм.





«Как следствие, сохраняются риски радикализации тех, кто слишком глубоко уходит в религию. Имеют место отказы отдельных граждан исполнять законы, конституционные обязанности, имеет место проявление неуважительного отношения к государственным символам, традициям, нормам этики и поведения. Для некоторых людей внешние атрибуты религиозности стали важнее духовной составляющей. То есть, они путают понятие веры и религиозных догм», - пояснил глава ведомства.





Он отметил, что в настоящее время сохраняется агрессивность верующих радикального толка.





«Есть факты провоцирования ими конфликтов с официальным духовенством и с теми, кто не разделяет их религиозные взгляды. Отдельными религиозными объединениями и лицами ведется незаконная проповедническая деятельность, открытие различных пансионатов, обучающих курсов, вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность без согласия родителей, продолжается распространение деструктивных религиозных материалов в интернете», - констатировал министр.





В то же время Н. Ермекбаев добавил, что существует проблема недостатка квалифицированных служителей духовенства, особенно в системе Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).





«Имеется недостаток квалифицированных служителей духовенства, особенно в системе Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), способных противостоять распространению радикальных религиозных идей. Требует совершенствования структура образования и повышения квалификации духовенства. Исходя из этого, во втором разделе концепции предлагаются меры по повышению эффективности государственной политики», - сообщил он.





Как подчеркнул глава ведомства, реализация этих мер предусмотрена в соответствии с рядом приоритетов.





«Это совершенствование законодательства и регулирование взаимодействия государства с религиозными объединениями. В области законотворчества в числе других четко обозначена позиция по обеспечению транспарентности, прозрачности финансово-хозяйственной и проповеднической деятельности религиозных объединений. Укрепление светских принципов развития государства. Понимание светскости как полного дистанцирования и лишь стороннего наблюдения государства за ситуацией в религиозной сфере показало свою несостоятельность в условиях Казахстана», - уточнил Н.Ермекбаев.





«Согласно концепции светское государство обеспечивает условия для свободы совести, не вмешивается во внутренние дела и канонические вопросы религиозных объединений. Вместе с тем, государство должно осуществлять регулирование и контроль содержательной и общественной деятельности религиозных объединений, соблюдение ими законов и интересов государства», - дополнил он.





В то же время документом предусматривается развитие системы противодействия религиозному экстремизму и деятельности деструктивных религиозных течений. По данным министра, концепция предлагает более комплексное видение системы государственного управления и государственной службы. Предусмотрено повышение координации и ответственности центральных и местных исполнительных органов. Предлагается комплексная работа во всех сферах: образование, культура, спорт, СМИ, здравоохранение, институт семьи и брака.





«Внедрение данных принципов с точки зрения новой геополитической реальности, внутренних и внешних вызовов должно обеспечить стабильность и безопасность Казахстана. Указанные работы будут осуществлены в тесном взаимодействии с официально зарегистрированными религиозными объединениями, гражданским обществом, всеми заинтересованными госорганами. Реализация концепции предусмотрена до 2020 года. Затем по ситуации возможно внесение изменений и дополнений», - сказал Н. Ермекбаев.





В ходе заседания было отмечено, что проект концепции подготовлен в соответствии с поручением Главы государства.





«Концепция, определяющая политику государства в сфере религии, разрабатывается впервые за годы независимости. Она станет основой для внесения изменений и дополнений в законодательство. Документ разработан при участии широкого круга экспертов и аналитиков, на основе изучения опыта зарубежных государств, как светских, так и религиозных. Сегодня проект концепции предварительно согласован с заинтересованными государственными органами. Прошу одобрить ее и поручить государственным органам окончательно согласовать проект соответствующего постановления правительства, а в трехдневный срок», - заключил глава ведомства.





Автор: Ксения Давыдова, Астана