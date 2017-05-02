Samsung Galaxy S8/S8+ приглашает на грандиозный фестиваль в Казахстане

В программе мероприятия интересные конкурсы и приятные подарки. Кульминацией вечеринки станет розыгрыш смартфонов Galaxy S8.

Долгожданные смартфоны от Samsung можно потестировать в эту субботу, 6 мая, в Ледовом дворце «Алматы Арена». Здесь же состоится концерт популярных артистов – российского певца Егора Крида и белорусской группы IOWA, а также казахстанских музыкантов – команды Ninety One и Moldanazar.





«Фестиваль без границ!» – под таким многообещающим лозунгом планируется проведение грядущей вечеринки в честь флагманских смартфонов Samsung. «Без границ» – потому что у экрана практически полностью отсутствуют боковые рамки, при этом сам дисплей изогнут с обеих сторон.





На казахстанской презентации представители Samsung Electronics подробно расскажут гостям об уникальных преимуществах новинок и продемонстрируют передовые функции смартфонов. Участники мероприятия также смогут протестировать возможности устройств лично.





Помимо знакомства с «виновниками» торжества – Galaxy S8/S8+, организаторы обещают посетителям море развлечений.





Планируется грандиозный концерт. Первыми вечеринку зажгут казахстанские команды Moldanazar (синди-поп, фанк, инди-рок) и Ninety One, известная своим творчеством в новом жанре Q-pop (Qazaq pop), берущий свое начало из популярного направления К-pop (Korean pop). В составе зарубежных хедлайнеров – российский певец Егор Крид, белорусская группа IOWA, выступающая в жанрах инди-поп, современный ритм-н-блюз.





В программе мероприятия интересные конкурсы и приятные подарки. Кульминацией вечеринки станет розыгрыш смартфонов Galaxy S8.





По окончанию презентации посетители на специальном автобусе смогут бесплатно доехать до центра Алматы.





Расписание мероприятия:





С 14.00 до 18.00: конкурсы и подарки.

С 18.00 до 23.00: концерт, розыгрыш смартфонов Galaxy S8.





Вход свободный. Билеты будут выдаваться перед мероприятием (начиная с 14:00)





Подробности презентации можно узнать на сайте s8fest.kz



