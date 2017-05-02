Путин поручил Медведеву улучшить защиту персональных данных россиян

Глава кабмина до 1 декабря 2017 года должен обеспечить внесение соответствующих изменений в федеральные законы.

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву принять меры по повышению безопасности государственных информационных систем и защиты персональных данных граждан. Перечень поручений главы государства опубликован на официальном портале Кремля.

Согласно документу, глава кабмина до 1 декабря 2017 года должен обеспечить внесение соответствующих изменений в федеральные законы. Поправки должны предусматривать минимизацию состава обрабатываемых государственными информсистемами персональных данных, необходимых для решения поставленных задач, обязательность учета и регистрации всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных в информационных системах, декларирование и согласование порядка обработки персональных данных с целями их обработки.

Хранение персональных данных должно осуществляться в электронном виде по месту требования, а в качестве преимущественного способа получения в информационных системах сведений указывается межведомственный запрос.

Напомним, ранее помощник президента Игорь Щеголев сообщил, что у российских пользователей может появиться возможность запретить операторам связи и другим компаниям собирать о себе «большие данные» (big data). Помощник президента не исключил вероятность внесения такого пункта в разрабатываемый в настоящее время закон о «больших пользовательских данных».