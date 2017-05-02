Судейское сообщество готово работать с критикой для улучшения своей деятельности

С недавних пор на интернет-ресурсе Верховного Суда открыт новый сервис «Внешняя оценка судов».

Зачастую звучат мнения, что население никак не может давать оценку работе судов. Вместе с тем, сегодня созданы все возможности для участия общества в работе судебной системы страны. В частности, граждане принимают участие в отборе кандидатов на должность судьи, при желании любой недовольный действиями судьи вправе обратиться с жалобой в Судебное жюри, а также высказаться по вопросам отправления правосудия и судебного администрирования в рамках ежегодно проводимых социологических исследованиях, передает zakon.kz





С недавних пор на интернет-ресурсе Верховного Суда открыт новый сервис «Внешняя оценка судов». Это еще один системный инструмент по оценке работы конкретного судьи. О целях и задачах данного проекта проинформировал заведующий Отделом анализа и планирования Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Нурхан Мерманкулов:





- Нурхан Мейрханович, расскажите о целях внедрения Верховным Судом сервиса «Внешняя оценка судов»?





- Глава государства на 7 съезде судей республики отметил, что судейское сообщество «не должно быть закрытой корпорацией и находиться вне зоны общественной критики, в демократическом государстве общество вправе давать оценку работе всех государственных институтов, в том числе судебных органов».

Проект «Внешняя оценка судов» реализован с одной стороны для дальнейшего обеспечения открытости, с другой – как объективный инструмент оценки работы судов и судей с целью определения уровня доверия населения, защищенности прав и законных интересов граждан в суде.





- Скажите, а чем отличается анкетирование во внешней оценке судов от других инструментов общественного контроля?





- Во-первых, в данном анкетировании могут принять участие только участники судебных процессов. Таким образом, его респондент – вовсе не «случайный уличный прохожий», а, как говориться, со знанием дела рассуждающий по поднятым вопросам истец, ответчик, свидетель, эксперт и другие, непосредственно участвовавшие в реальном судебном процессе.





Во-вторых, планируется проводить оценку на постоянной основе. Ранее уже проводились подобные исследования, но в течение определенного времени. К примеру, в 2015 году Программа ООН в Казахстане провела независимое социологическое исследование путем опроса участников судебных процессов.





В третьих, результаты анкетирования будут использованы Судебным жюри при оценке профессиональной деятельности судей. Наличие такой системы оценки, полагаю, дисциплинирует судей и прокуроров, которые также подвергаются оценки в рамках опроса. Кроме того, это может создать конкуренцию среди адвокатского сообщества, так как в опросе предусмотрена возможность оценки работы своего адвоката со стороны участника процесса.





Важнейший аспект проекта, несомненно, то, что мы получим объективный срез общественного мнения в отличие от сомнительных высказываний в тех же, к примеру, социальных сетях и комментариях.





- Значит, по-Вашему мнению, социальные сети необъективны?





- Согласитесь, о законности и справедливости судебных решениях в соцсетях нередко «со знанием дела разглагольствуют» так называемые «диванные» эксперты, которые в большинстве своем ни разу даже не бывали в зале суда. Это объективная реальность.





- Нурхан Мейрханович, а Верховный Суд разве не боится получить негатив при подведении итогов данного опроса?





- Я не просто так привел в начале нашего интервью цитаты из выступления Президента. Убежден, только открытость способствует доверительному взаимодействию, в данном случае совершенствованию судопроизводства и судоустройства, достижению качественного отправления правосудия. Ведь именно на это в конечном счете нацелены все проводимые Верховным Судом мероприятия.

Верховный Суд внимательно изучает все поступающие предложения общественности, в том числе и критику. Конструктивная критика должна быть направлена и использована во благо развития судебной системы.

Справедливости ради стоит отметить, что предыдущие социологические исследования показали достаточно высокий уровень удовлетворенности граждан. В соцопросе Программы ООН (2015 год) этот показатель составил 71,4%, а онлайн-анкетирование пользователей сервиса «Судебный кабинет» (2016 год) – 74,4%. Заметьте, исследования носили абсолютно независимый характер. Результаты их широко освещались в СМИ.





- А как проходит сама процедура анкетирования в проекте?





- Проект запущен 10 апреля с.г. До 1 июля т.г. он будет пилотным, далее – на постоянной основе.

Дать оценку работе конкретного суда и судьи, качеству оказанной ему юридической помощи и участию прокурора в судопроизводстве в рамках анкетирования может, как я уже говорил, каждый человек, участвовавший в судопроизводстве. При этом сторона по делу может только один раз ответить как респондент. Например, в случае участия в судебном процессе гражданина со своим адвокатом (представителем), на вопросы анкеты должны ответить сам гражданин или его адвокат (представитель). Если лицо оценивает своего адвоката (представителя), то на вопросы анкеты должен ответить сам участник судебного процесса.

Еще одна отличительная особенность анкетирования – проведение его посредством сервиса «Судебный кабинет», завоевавший популярность в последнее время среди казахстанцев. Результаты анкетирования и предложения напрямую поступают в главный орган судебной власти – Верховный Суд, что исключает местное влияние на его результаты и итоги.





- Какие вопросы охвачены анкетированием?





- Зарегистрированный в «Судебном кабинете» и пользующийся этим сервисом участник по делу в первую очередь заполняет исходные данные, т.е. указывает название области, наименование суда и ФИО судьи, рассмотревшего дело, и в качестве кого он участвовал в процессе.

Вторая часть анкетирования состоит их основных 10 вопросов. Для положительного ответа достаточно выбрать ответ: «да». При отрицательном - выбрать нужные из предложенных вариантов ответы.





- Получается, ответы подготовлены заранее?





- Варианты ответов построены таким образом, чтобы детально прояснить ситуацию с обеспечением верховенства закона через соблюдение принципов судопроизводства и надлежащую организацию судебного процесса. Выбор вариантов достаточно широкий и облегчает их систематизацию. В частности, оценивается уровень доступа к правосудию, равноправие сторон, беспристрастность, соблюдение судьями требований судейской этики, процессуальных сроков и т.д. Те респонденты, кого не удовлетворяют предложенные варианты, могут предложить свой отзыв, в графе для комментирования.





- Почему не предусмотрен вопрос об оценке законности решения суда?





- Оценку законности судебного акта может дать только суд вышестоящей инстанции.





- Прошло 10 дней со дня запуска «внешней оценки», каковы предварительные результаты анкетирования?





- На сегодняшний день в опросе приняло участие 1 218 респондентов.





Говорить о конкретных результатах рано. По мере активизации пользователей сервиса «Судебный кабинет» получим точные данные об уровне удовлетворенности или неудовлетворенности судами населением. Поэтому призываю активно пропагандировать сервис «Внешняя оценка» судов.





- Спасибо за беседу!



