Хулиган в Усть-Каменогорске на 3 недели вывел из строя полицейского ударом в пах

Житель областного центра ВКО с друзьями веселился в кафе. Когда выпитое спиртное ударило в голову, мужчине захотелось показать, кто тут самый главный. Свои хулиганские действия посетитель обильно подкреплял нецензурщиной. Охранник заведения вывел скандалиста на улицу , пишет , пишет Timeskz.kz





Однако свежий воздух не утихомирил буяна. Когда к нему подошли сотрудники патрульно-постовой службы и потребовали прекратить безобразное поведение, мужчина принялся поливать матом и стражей правопорядка. Полицейские решили сопроводить пьяного неадеквата в участок.





Да не тут-то было. Хулиган принялся толкать патрульных, вырываться, а одного из них пнул еще и коленом в пах. Полицейский даже присел от боли, а после пробыл на больничном три недели.





- Приговором суда дебошир признан виновным по трем статьям УК РК, в том числе в применении насилия в отношении представителя власти. Он приговорен к одному году ограничения свободы, – сообщили в суде №2 Усть-Каменогорска.



