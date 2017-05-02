Хулиган в Усть-Каменогорске на 3 недели вывел из строя полицейского ударом в пах
2 мая 2017, 12:02
Некоторые граждане понимают культурный отдых весьма своеобразно.
Житель областного центра ВКО с друзьями веселился в кафе. Когда выпитое спиртное ударило в голову, мужчине захотелось показать, кто тут самый главный. Свои хулиганские действия посетитель обильно подкреплял нецензурщиной. Охранник заведения вывел скандалиста на улицу, пишет Timeskz.kz.
Однако свежий воздух не утихомирил буяна. Когда к нему подошли сотрудники патрульно-постовой службы и потребовали прекратить безобразное поведение, мужчина принялся поливать матом и стражей правопорядка. Полицейские решили сопроводить пьяного неадеквата в участок.
Да не тут-то было. Хулиган принялся толкать патрульных, вырываться, а одного из них пнул еще и коленом в пах. Полицейский даже присел от боли, а после пробыл на больничном три недели.
- Приговором суда дебошир признан виновным по трем статьям УК РК, в том числе в применении насилия в отношении представителя власти. Он приговорен к одному году ограничения свободы, – сообщили в суде №2 Усть-Каменогорска.
Фото: из свободных источников
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