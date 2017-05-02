Мактааральская обувная фабрика увеличила в два раза свою продукцию
2 мая 2017, 12:02
Цена на востребованную летную обувь начинается от 260-280 тенге.
На обувной фабрике ТОО «Хаят Р.У.Ж» расположенной в сельском округе Ералиев в Мактааральском районе запущено новое турецкое оборудование. В результате фабрика увеличила продукцию в 2 раза, и способна выпускать в год 1 миллион пар летней и зимней обуви. В будущем предприятие планирует охватить казахстанский рынок качественной продукцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.
Проект реализован в 2 этапа, в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития, а инвестиционная стоимость составила 675 млн. тенге. На первом этапе, в конце 2014 года работой обеспечены были 36 человек, а технология завезена из Китая.
«Проект обеспечен инфраструктурой в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020″. На сегодня предприятие выпустило 270 тысяч пар обуви общей стоимостью 100 миллионов тенге. В основном мы стараемся обеспечить внутренний рынок, и стараемся замещать импорт», - сказал директор ТОО «Хаят» Улугбек Ражапов.
Для реализации 2-й линии проекта РИЦ «Максимум» выделило 100 миллионов тенге. На эти деньги предприятие приобрело новое турецкое оборудование для производства обуви. В результате на предприятии трудоустроено 50 человек, и теперь оно способно производить 1 млн. пар летней и зимней обуви.
«Вся необходимая инфраструктура реализована в рамках программы «Дорожная карта бизнеса″. А необходимые средства для строительства предоставили инвестиционные структуры области. Теперь необходимо тщательно работать, и вносить вклад в экономику района», - сказал аким Мактааральского района Галым Исмаилов.
Стоит отметить, что здесь цена на востребованную летную обувь начинается от 260-280 тенге. Основной рынок, куда поставляется продукция - Южно-Казахстанская область и город Алматы. Спрос на продукцию растет с каждым днем.
Фото: Пресс-служба акима ЮКО
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