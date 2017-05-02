В Усть-Каменогорске пошел снег
2 мая 2017, 12:08
Такая погода связана с прохождением через территорию республики холодных арктических фронтов.
В Усть-Каменогорске теплая погода сменилась снегопадом. Сегодня с утра в городе пошел снег. Крупные хлопья снега тают на земле, сообщает ИА «NewTimes.kz».
Синоптики прогнозировали в начале мая в большинстве областей Казахстана пасмурную погоду, с частыми дождями, временами переходящими в мокрый снег.
Как сообщается на сайте «Казгидромет», такая погода связана с прохождением через территорию республики холодных арктических фронтов, в тыл которым будет распространяться антициклон, сформированный на севере Скандинавии.
Однако, в начале мая по мере продвижения антициклона на территорию Казахстана, осадки будут прекращаться, и с юго-западными тропосферными потоками температура начнёт повышаться сначала на западе, а затем и на остальной территории.
Фото: NewTimes.kz
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