В Усть-Каменогорске пошел снег

Такая погода связана с прохождением через территорию республики холодных арктических фронтов.

В Усть-Каменогорске теплая погода сменилась снегопадом. Сегодня с утра в городе пошел снег. Крупные хлопья снега тают на земле , сообщает , сообщает ИА «NewTimes.kz»





Синоптики прогнозировали в начале мая в большинстве областей Казахстана пасмурную погоду, с частыми дождями, временами переходящими в мокрый снег.









Как сообщается на сайте «Казгидромет», такая погода связана с прохождением через территорию республики холодных арктических фронтов, в тыл которым будет распространяться антициклон, сформированный на севере Скандинавии.





Однако, в начале мая по мере продвижения антициклона на территорию Казахстана, осадки будут прекращаться, и с юго-западными тропосферными потоками температура начнёт повышаться сначала на западе, а затем и на остальной территории.



