Глава комитета гражданской авиации ушел в отставку
2 мая 2017, 12:09
Бекен Сейдахметов написал заявление по собственному желанию.
Председатель комитета гражданской авиации Бекен Сейдахметов подал в отставку и покинул пост, сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, в ведении которого находится комитет.
"Он написал заявление по собственному желанию буквально дня два назад", — сказал Касымбек после заседания правительства.
Министр не уточнил, с чем связана отставка Сейдахметова. Предположительно, уход главы комитета гражданской авиации с поста может быть связан с участившимися в последние два месяца авиаинцидентами с самолетами национального перевозчика "Эйр Астаны".
Начиная с марта воздушные судна авиакомпании №1 в Казахстане регулярно совершали незапланированные посадки из-за технических сбоев. По всем инцидентам с самолетами "Эйр Астаны" транспортная прокуратура и авиационные власти проводят проверки.
Сейдахметов возглавлял комитет гражданской авиации с 2011 года.
Источник: Sputnik Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856763-d5b7d06e1d52c4be68004aafc01096b5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...