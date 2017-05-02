Ласковый май 2017: синоптики озвучили предварительный прогноз погоды

В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях; на остальной территории республики выше нормы , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Месячное количество осадков в мае предполагается больше нормы в Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Актюбинской, на большей части территории Карагандинской и Кызылординской областях и в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской области; меньше нормы на большей части Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях; около нормы – на остальной территории.





Тёплые, а порой по-летнему жаркие дни будут сменяться холодами с ночными заморозками. При этом в начале и середине месяца с частыми затоками холодно-воздушных масс с акваторией арктических морей, возможно, выпадение снега. Напомним, что ранее синоптики прогнозировали неустойчивую погоду в мае





Отметим, что синоптики призывают не упустить благоприятный момент и своевременно провести полевые работы, в том числе посев яровых зерновых культур. Оптимальные сроки сева яровых зерновых культур прогнозируются в Западно-Казахстанской и Актюбинской области в третьей декаде апреля и в первой декаде мая, в некоторых районах Актюбинской области во второй декаде мая. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях в 1-3 декадах мая. В Карагандинской области в 1-3 декадах мая. В Восточно-Казахстанской области в 1 и 2 декаде мая.





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