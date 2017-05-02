Розничная торговля и официальный средний чек на городского жителя за март 2017 года

Ритейлеры предпочитают официальный статус юрлица: торговые предприятия обеспечили уже 57,3% розничной торговли, против 53% месяцем ранее. На долю ИП осталось всего 42,7% торговых объемов

По итогам марта 2017 объем розничной торговли составил 643,3 млрд тг - на 13,3% больше, чем в феврале.

Самый быстрый рост отмечен в Астане - плюс 19,9 млрд тг, до 80,3 млрд тг, это уже 12,5% от РК, против 10,6% месяцем ранее.

Также значительно приросли объемы розничной торговли в ВКО (+12,3 млрд тг, до 58,5 млрд) и в Карагандинской области (+9,7 млрд тг, до 60,8 млрд).

На продовольственные товары пришлось 38,1% розничных покупок, против 37,5% в феврале.

Все чаще торговые компании предпочитают официальный статус юрлица: торгующие предприятия отвоевывают рынок у частников, и заняли уже 57,3% розничной торговли, против 53% месяцем ранее. На долю ИП осталось всего 42,7% торговых объемов.

Средний чек, официально проведенный по кассе на каждого среднестатистического горожанина, составил 63,5 тыс. тг.

Значительнее всего выросли чеки в Астане (+33%, до 91,2 тыс. тг на городского жителя), Кызылординской области (+27,8%, до 66,8 тыс. тг), и ВКО (+26,7%, до 69,9 тыс. тг).

*Средний чек за февраль и март 2017 рассчитывался согласно количеству городских жителей на 1 мая 2016 года

В розничных точках продаж цены для потребителей выросли по итогам марта на 0,4% за месяц - на непродовольственные товары, на 0,6% - на продовольственные.

За год цены на непродовольственные товары в рознице подскочили на 8,5%, на продовольственные - на 9,7%.