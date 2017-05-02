Греция достигла соглашения с кредиторами по пакету реформ
2 мая 2017, 12:18
Как отмечается, в результате достижения соглашения открывается возможность выделения дополнительных средств для поддержания экономики.
Греция и ее иностранные кредиторы во вторник, 2 мая, достигли соглашения по пакету реформ, предусматривающих оказание финансовой помощи. Об этом заявил министр финансов Евклид Цакалотос, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
«Пошел белый дым», — сказал Цакалотос журналистам, проводя аналогии с традиционным сигналом об избрании нового Папы Римского.
По его словам, «переговоры по техническому соглашению были завершены по всем вопросам», открыт путь к переговорам по облегчению бремени задолженности.
Как отмечается, в результате достижения соглашения открывается возможность выделения дополнительных средств для поддержания экономики.
Соглашение предусматривает проведение реформ в сфере труда и энергетики, а также сокращение пенсий и повышение налогов. Оно знаменует собой веху в переговорах между сторонами, начавшихся в октябре прошлого года.
Летом 2015 года Греция и Евросоюз договорились о программе выхода из долгового кризиса. Афины получат 86 миллиардов евро в течение трех лет. В обмен на это в стране должен быть введен режим экономии, предусматривающий, в частности, реформу налоговой и пенсионной систем.
Фото: Marios Lolos / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com
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