В МИД РК прокомментировали инцидент с афганским дипломатом в аэропорту Астаны

"Инцидент достаточно тривиальный. Господин посол себя неадекватно повел, на вопросы таможенников о том, что находится в сумке, он почему-то ответил, что находится бомба. Естественно, что наши спецслужбы сразу начали допрос, и там после этого выяснилось, что он, оказывается, посол Афганистана в Казахстане", — сказал Тлеуберди.



