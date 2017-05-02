В МИД РК прокомментировали инцидент с афганским дипломатом в аэропорту Астаны
2 мая 2017, 12:20
Казахстан простил афганскому дипломату шутку о бомбе.
Казахстан не намерен подавать ноту протеста в связи с неудачной шуткой посла Афганистана в РК о бомбе в сумке, сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.
"Инцидент достаточно тривиальный. Господин посол себя неадекватно повел, на вопросы таможенников о том, что находится в сумке, он почему-то ответил, что находится бомба. Естественно, что наши спецслужбы сразу начали допрос, и там после этого выяснилось, что он, оказывается, посол Афганистана в Казахстане", — сказал Тлеуберди.
"После проверки всей ручной клади оказалось, что это оказалась своего рода у него непонятная шутка. В общем, инцидент был исчерпан, и он был отпущен и вылетел в Алматы", — добавил министр.
На момент происшествия посол обладал дипломатическим статусом. Замглавы МИД заметил, что каждый дипломат, находясь за рубежом, должен уважать законы и нормы другой страны.
"Поскольку от наших спецслужб не было жесткой рекомендации, что мы должны как-то призвать его к ответу, поскольку инцидент был исчерпан там же на месте, поэтому какой-либо ноты протеста подавать не собираемся", — проинформировал Тлеуберди.
Замминистра подчеркнул, что казахстанские органы поступили "очень оперативно и грамотно", так как сейчас весь мир озабочен угрозой террористических актов.
Как ранее сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе аэропорта Астаны, дипломата задержали в аэропорту после неудачного высказывания о бомбе в багаже перед вылетом. Случай произошел 1 мая. Мужчина на вопрос таможенников о содержимом его багажа ответил, что там находится бомба. Высказывание послужило поводом для принятия чрезвычайных мер. В ходе проверки выяснилось, что дипломат не имеет в багаже каких-либо взрывчатых веществ. Отмечается, что на расписание рейсов это никак не повлияло, сам виновник ЧП вылетел следующим рейсом.
Как сообщает портал Афганистан.ру, после того, как раздраженный дипломат Мохаммад Фарука Бараки ответил на вопрос таможенников о содержимом багажа: "Там бомба", входы в здание аэропорта перекрыли, на место были направлены около 100 спецназовцев. На протяжении трех часов дипломат находился под стражей, и лишь после того, как за Бараки поручились сотрудники МИД Казахстана, ему позволили продолжить путь. Комментируя происшествие в социальных сетях, бывший посол возложил ответственность за недоразумение на работников аэропорта, заявив, что те несколько раз задали ему вопрос о багаже и слишком серьезно отнеслись к его шутке.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: ҚР СІМ
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