В Уральске ищут пропавшую 21-летнюю маму двоих детей
2 мая 2017, 12:29
У Жулдыз двое детей. Старшему сыну 4 года, а младшему - всего год и четыре месяца.
Жулдыз Сисенова уехала 26 апреля из поселка Богдановка Теректинского района, в котором она проживала, но так и не вернулась, передает портал "Мой город".
Как рассказали родственники 21-летней девушки, ранним утром она уехала в город Уральск.
- В 6 утра она нам сказала, что съездит в город по делам и вернется. Попросила нас присмотреть за детьми. Ее муж работает в Уральске, мы подумали, что она поехала к нему. Но он сказал, что не видел Жулдыз. У нее постоянно отключен телефон, может, она его потеряла,- рассказали родственники.
У Жулдыз двое детей. Старшему сыну 4 года, а младшему - всего год и четыре месяца.
- Младший сынок сейчас болеет бронхитом. Уже четвертый день он все время зовет маму, - рассказывает золовка Жулдыз.
Девушка была одета в короткую кожаную куртку коричневого цвета, разноцветную юбку и балетки.
Родные девушки просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении либо видел ее, позвонить по следующему номеру: 8(702) 665-53-45
Фото предоставлено родственниками пропавшей
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