Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Уральске ищут пропавшую 21-летнюю маму двоих детей

2 мая 2017, 12:29

У Жулдыз двое детей. Старшему сыну 4 года, а младшему - всего год и четыре месяца.

Жулдыз Сисенова уехала 26 апреля из поселка Богдановка Теректинского района, в котором она проживала, но так и не вернулась, передает портал "Мой город".

Как рассказали родственники 21-летней девушки, ранним утром она уехала в город Уральск.

- В 6 утра она нам сказала, что съездит в город по делам и вернется. Попросила нас присмотреть за детьми. Ее муж работает в Уральске, мы подумали, что она поехала к нему. Но он сказал, что не видел Жулдыз. У нее постоянно отключен телефон, может, она его потеряла,- рассказали родственники.

У Жулдыз двое детей. Старшему сыну 4 года, а младшему - всего год и четыре месяца.



- Младший сынок сейчас болеет бронхитом. Уже четвертый день он все время зовет маму, - рассказывает золовка Жулдыз.

Девушка была одета в короткую кожаную куртку коричневого цвета, разноцветную юбку и балетки.

Родные девушки просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении либо видел ее, позвонить по следующему номеру: 8(702) 665-53-45

Фото предоставлено родственниками пропавшей

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...