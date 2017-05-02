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В ЮКО 37 семей переехали на север

2 мая 2017, 12:30

Большинство наших соотечественников, переехавших из южного региона планируют заниматься сельским хозяйством.

Из Сайрамского, Казыгуртского, Сарыагашского, Мактаральского районов Южно-Казахстанской области и города Шымкента в общей сложности в Северо-Казахстанскую область отправились 37 семей, передает пресс-служба акима области.

Первую группу переселенцев, выехавшую на двух автобусах, 30 апреля проводили представители местной власти во главе с первым заместителем председателя филиала НДП «Нур Отан» Куртаевым Алимжаном и заместителем акима области Ерболом Садыр.



«На сегодняшний день работой обеспечены 70 процентов ранее переселившихся граждан. Кроме того, они трудоустроены по специальности, многие из них взяв более 7 тыс.гектаров земли, занимаются животноводством, земледелием. Вместе с этим, переселенцы создали несколько сельских кооперативов и занимаются личным бизнесом. Желаю вам счастливого пути и успешного заселения!»,- сказал заместитель акима области Ербол Садыр.



В рамках мероприятия по переселению жителей из Южного Казахстана данные семьи будут заселены в северные районы Айыртау, Акжар, Жумабаев, Есиль и Уалиханова, где сосредоточено большое количество работ.
На каждого члена переселившейся семьи будет выдана единовременная помощь в размере 35 месячных расчетных показателей, то есть около 80 тысяч тенге. Кроме того будут предоставлены деньги на аренду жилья и коммуникальные услуги сроком до 1 года.



Большинство наших соотечественников, переехавших из южного региона планируют заниматься сельским хозяйством.

В этой связи, депутат областного маслихата Жанабай Агабеков, который является организатором данного переселения, выделил для каждой семьи семена овощных культур на сумму 130-150 тысячи тенге для того, чтобы семьи преступили к реализации своих дел.



Напомним, что в апреле работодателями северных регионов была проведена ярмарка свободных вакансий в густонаселенном городе Шымкенте и Мактааральском, Сарыагашском районах.

В результате, на сегодняшний день около 700 семей изъявили желание переселиться в северные регионы нашей страны.



Стоит отметить, за прошедший год из Южно-Казахстанской области в другие регионы республики переселились 146 семей или 572 человек. Среди них 125 семей переселились в Северо-Казахстанскую область, остальные в Костанайскую и Восточно-Казахстанскую области.


Фото: Пресс-служба акима ЮКО

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