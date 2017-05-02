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Национальный центр рукописи и редких книг планируют открыть в Казахстане

2 мая 2017, 12:43

Казахстанцы стали чаще посещать библиотеки.

Казахстанцы стали чаще посещать библиотеки. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на заседании Правительства РК, сообщает МИА «Казинформ».

«Что касается посещения. Согласно статистическим данным за пять лет, количество пользователей библиотек возросло до 5 млн. Это несмотря на сегодняшний тренд в сторону интернета, потому что во всех развитых странах библиотека является интеллектуальной, научной, дискуссионной площадкой, центром развития творчества и инициатив», - сказл Арыстанбек Мухамедиулы.

Министр также сообщил, что в Казахстане планируется создать Национальный центр рукописи и редких книг.

«С учетом количества уникальных исторических документальных источников, хранящихся в фондах библиотек и архивах страны, министерство инициировало вопрос создания на базе Национального архива - Национального центра рукописи и редких книг», - отметил Арыстанбек Мухамедиулы.

Фото: Khabar 24


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