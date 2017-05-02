Национальный центр рукописи и редких книг планируют открыть в Казахстане

«Что касается посещения. Согласно статистическим данным за пять лет, количество пользователей библиотек возросло до 5 млн. Это несмотря на сегодняшний тренд в сторону интернета, потому что во всех развитых странах библиотека является интеллектуальной, научной, дискуссионной площадкой, центром развития творчества и инициатив», - сказл Арыстанбек Мухамедиулы.



