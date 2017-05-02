Национальный центр рукописи и редких книг планируют открыть в Казахстане
2 мая 2017, 12:43
Казахстанцы стали чаще посещать библиотеки.
Казахстанцы стали чаще посещать библиотеки. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на заседании Правительства РК, сообщает МИА «Казинформ».
«Что касается посещения. Согласно статистическим данным за пять лет, количество пользователей библиотек возросло до 5 млн. Это несмотря на сегодняшний тренд в сторону интернета, потому что во всех развитых странах библиотека является интеллектуальной, научной, дискуссионной площадкой, центром развития творчества и инициатив», - сказл Арыстанбек Мухамедиулы.
Министр также сообщил, что в Казахстане планируется создать Национальный центр рукописи и редких книг.
«С учетом количества уникальных исторических документальных источников, хранящихся в фондах библиотек и архивах страны, министерство инициировало вопрос создания на базе Национального архива - Национального центра рукописи и редких книг», - отметил Арыстанбек Мухамедиулы.
Фото: Khabar 24
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