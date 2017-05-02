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В Казахстане создадут музеи под открытым небом

2 мая 2017, 12:46

Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на заседании Правительства РК.

В Казахстане будут созданы музеи под открытым небом. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на заседании Правительства РК, сообщает МИА «Казинформ».

«На региональном уровне совместно с акиматом ВКО решается вопрос передачи Щелектинских курганов, музея заповедника Берель. Аналогичная работа ведется с акиматом Алматинской области в отношении городища Талгар, который планируется передать на баланс музея-заповедника «Иссык». С акиматом Астаны и СКО решается вопрос создания музеев под открытым небом и национального парка на базе археологических раскопок городища Бозок и музея-заповедника «Ботай», - сообщил Арыстанбек Мухамедиулы.

Глава Минкультуры и спорта также сообщил о том, какая реставрационная работа памятников истории проводится в республике.

«В целом хочу отметить, что за последние 2 года мы провели восстановительные и реставрационные работы на 53 памятниках истории и культуры. Вся эта работа является базой для реализации проекта «Сакральная география Казахстана», - добавил Арыстанбек Мухамедиулы.

Фото: Kursiv.kz

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