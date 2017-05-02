В Казахстане создадут музеи под открытым небом

«На региональном уровне совместно с акиматом ВКО решается вопрос передачи Щелектинских курганов, музея заповедника Берель. Аналогичная работа ведется с акиматом Алматинской области в отношении городища Талгар, который планируется передать на баланс музея-заповедника «Иссык». С акиматом Астаны и СКО решается вопрос создания музеев под открытым небом и национального парка на базе археологических раскопок городища Бозок и музея-заповедника «Ботай», - сообщил Арыстанбек Мухамедиулы.



