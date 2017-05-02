Сагинтаев поручил повысить доступность объектов культуры для жителей и гостей Казахстана

Премьер-Министр РК отметил, что в свете задач, обозначенных в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», необходимо выработать дальнейшие меры по развитию сферы культуры и повышению доступности объектов культуры для населения.





Бакытжан Сагинтаев поддержал идею установки в общественных местах Астаны информационных тумб, анонсирующих граждан обо всех событиях, происходящих в организациях культуры. Премьер-Министр РК сказал, что аналогичную работу нужно провести во всех регионах страны.





Также Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что казахстанцы должны иметь возможность свободно посещать культурные и исторические памятники страны. В связи с этим Министерству культуры и спорта РК совместно с акиматами регионов поручено создать условия для свободной организации познавательных и этнографических путешествий по стране. А также обеспечить максимальную доступность жителей и гостей Казахстана к объектам и услугам культуры.