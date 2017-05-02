15 любопытных фактов о Google, о которых не знают самые заядлые юзеры

Google сегодня известен практически всем. Он управляет более чем миллионом серверов в центрах обработки данных по всему миру и обрабатывает более одного миллиарда поисковых запросови 24 петабайт пользовательских данных каждый день. Предлагаем почитать эти и другие факты в новом обзоре Предлагаем почитать эти и другие факты в новом обзоре Novate.ru





1. Gooogle, Gogle, Googel...









Google владеет многими доменами для того, чтобы минимизировать количество ошибок при вводе. Одними из примеров являются Gooogle, Gogle, Googel...

2. Google Doodle





Сегодня всем известны Google Doodle — открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице Google. А первый «дудл» был посвящен фестивалю Burning Man, в котором участвовали Пейдж и Брин в 1998 году.

3. Социальные гарантии





Когда умирает сотрудник Google, супругу/супруге умершего платят половину зарплаты этого сотрудника в течение 10 лет. А детям выплачивают $ 1000 в месяц, пока им не исполнится 19 лет.

4. Электронные библиотеки





Сегодня очень популярны электронные библиотеки. Google очередной раз планирует переплюнуть всех и собирается отсканировать все известные 129 миллионов уникальных книг до 2020 года.

5. Ошибка при регистрации







Интересно, что название компании Google было зарегистрировано по ошибке. Создатели опечатались в слове «гугол», которое обозначает единицу со 100 нулями.



6. Фрагмент глобального интернета









16 августа 2013 года сервера Google упали на 5 минут. В это время, глобальный интернет- обвалился на 40% . Еще одним примером значимости компании в мировом масштабе является то, что в 2010 году войска Никарагуа случайно вторглись в Коста-Рику из-за ошибки в Google Maps.

7. Gmail







Поскольку почта Gmail впервые была запущена 1 апреля 2004 года, многие люди посчитали, что это была шутка на День дурака. Тем более Gmail сразу же при запуске предоставил пользователям ящик объемом невероятные 1 Гб. А в 2004 году Hotmail предлагал почтовый ящик объемом всего 2МБ.

8. Трафик на Google Maps









Только один поисковый запрос в Google требует больше вычислительной мощности, чем потребовалось, чтобы отправить «Аполлон 11» на Луну. Также мало кто знает, что дорожный трафик на Google Maps вычисляется путем отслеживания того, как быстро устройства, работающие на операционной системе Android, передвигаются на дорогам.

9. Calico - это бессмертие









Google с 2010 года приобретает в среднем 2 компании в месяц. А в 2013 году Google основал Calico — компанию, которая ведет разработки в сфере «борьбы с возрастом» и надеется в конечном счете «вылечить» смерть.



10. Первый корпус сервера из LEGO









Корпус первого сервера Google был сделан из... LEGO. А сегодня Google разрабатывает «искусственный интеллект» - компьютер, который сможет программировать сам себя. Также интересно, что общий размер базы данных Google Earth составляет более 20 петабайт.

11. Сайт на языке клингонов







Следующий факт заставит торжествовать всех гиков. У Google есть версия своего сайта, переведенная на язык клингонов... вымышленной инопланетной цивилизации из «Star Trek».

12. Мне повезет!









Google предлагает сотрудникам бесплатные презервативы, которые окрашены в синий, красный, зеленый и желтый цвета (цвета эмблемы компании). Также на них отпечатан слоган «Мне повезет!».

13. «BackRub»









Google первоначально назывался «BackRub». В 1999 году основатели Google фактически пытались продать его компании Excite всего за $ 1 млн, но Excite отказался от приобретения. Также интересно, что женщина, которая сдала свой гараж Ларри Пейджу и Сергею Брину в 1998 году, в то время, когда они создавали свою компанию, позже стала генеральным директором YouTube.

14. YouTube





Google приобрел YouTube за $ 1,65 млрд всего через 18 месяцев после того, как YouTube был создан. Что интересно, YouTube является вторым по величине поисковиком, сразу после Google, и в нем ежедневно фиксируется больше запросов, чем в Bing, Yahoo! и Ask, вместе взятых.

15. Каждый день 16% всех запросов в поисковике Google — уникальные. Это означает, что они никогда не встречались ранее. Каждую минуту в Google производится 2 миллиона поисковых запросов, а за год поисковик обрабатывает более 2 триллионов запросов (примерно по 270 на каждого человека на Земле).



