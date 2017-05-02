США планируют освободить Афганистан от ИГ* в 2017 году
2 мая 2017, 13:07
В настоящее время в стране находятся около 8,4 тысячи американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками ИГ.
США нацелены на то, чтобы освободить районы Афганистана от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в текущем году, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя американских вооруженных сил в этой стране Билла Салвина, передает РИА Новости.
"У нас есть хороший шанс уничтожить их в 2017 году и четко дать понять, что, когда боевики ИГ* будут ликвидированы в других частях света, он (Афганистан) перестанет быть тем местом, куда можно приехать и организовать нападение", — сказал Салвин агентству.
По его словам, ранее число боевиков ИГ в регионе достигало 2,5-3 тысяч человек, но из-за потерь в битвах и случаев "дезертирства" оно сократилось до 800 человек.
США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения "Талибан"* в Афганистане. В настоящее время в стране находятся около 8,4 тысячи американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками ИГ.
США в апреле впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства"*. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.
*Террористические организации "Исламское государство" (ИГ) и "Талибан" запрещены в Казахстане.
Фото © AP Photo / Rahmat Gul
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