Житель Усть-Каменогорска убил свою жену и тёщу и с повинной явился в полицию
2 мая 2017, 13:26
По неподтвержденным данным, причиной трагедии стал бытовой конфликт.
30 апреля в Ульбинский отдел полиции с повинной явился мужчина, который сообщил о жестокой расправе над своей супругой и ее матерью. По предварительной версии, тела убитых обнаружили в дачном погребе, передает корреспондент YK-news.kz.
Как сообщили в ДВД ВКО, после признательных показаний мужчину сразу же водворили в изолятор временного содержания. Следственная группа незамедлительно выехала на предполагаемое место убийства.
— В ходе проверки информации, на даче подозреваемого полицейские обнаружили два трупа. Тела убитых женщин имели явные признаки насильственной смерти, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — 31-летний подозреваемый задержан, начато угловое расследование по 99-й статье УК РК «Убийство».
По неподтвержденным данным, причиной трагедии стал бытовой конфликт, в результате которого мужчина забил свою супругу насмерть и расправился с тещей ножом.
Фото: sakhalife.ru
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