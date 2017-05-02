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Темой обсуждения в мажилисе РК стали проститутки из GTA

2 мая 2017, 13:29

Речь идет о компьютерных играх.

Сегодня в мажилисе обсудили проект закона РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». О вреде компьютерных игр участникам встречи рассказал представитель агентства «Хабар» Оркен Кенжебек, передает ИА «NewTimes.kz».

«Есть игра GTA. В этой игре есть такой момент, если герой имеет деньги, он приглашает к себе девушку легкого поведения. Есть и другие известные игры, где герои могут нанимать себе проституток, становиться сутенерами, руководителями мафиозных групп. Игры такие имеются во всех компьютерных клубах, где играют наши дети. В зарубежных странах идет ограничение, есть такая программа, которая убирает некоторые сюжетные линии. Игры мы не можем ограничить. Мы можем ограничить телевидение, но не клубы», — сказал Кенжебек.

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