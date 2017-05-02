В суде рассказали, как Мухтар Аблязов проводил махинации с нефтегазовым оборудованием

Иначе говоря, сотрудники БТА Банка подготовили все необходимые документы для получения кредита постфактум, что говорит об их намерении скрыть следы совершенных преступлений.

Как сообщил прокурор, 30 октября 2008 года руководством Банка был выпущен заведомо безвозвратный и необеспеченный аккредитив на общую сумму 8,6 миллиардов тенге для приобретения нефтегазового оборудования. Однако следствием было установлено, что оборудование так и не было приобретено, а выданные деньги впоследствии поступили на счет в Аблязова в латвийском банке, обналичены им и потрачены на личные нужды. На сегодняшний день кредит так и не погашен.



