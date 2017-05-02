Есимов: Cirque du Soleil даст в Астане 71 представление

На заседании правительства РК председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО - 2017» Ахметжан Есимов рассказал, что будет включать в себя культурно-развлекательная программа в рамках Международной выставки ЭКСПО-2017, передает корреспондент Zakon.kz





«Культурно-развлекательная программа выставки является неотъемлемой частью регистрационного досье, утвержденного международным бюро выставок, поэтому мы совместно с министром культуры и спорта РК, акимом города Астана подписали трехстороннюю комплексную программу, где четко расписано, кто и чем будет заниматься, какие будет проводить мероприятия», - пояснил он.





В частности, по его словам, Нацкомпания является организатором около 3 тысяч мероприятий, из них 2,5 тысячи пройдут на территории ЭКСПО.





«Сюда вошли концерты всемирно-известных эстрадных, классических, джазовых исполнителей, танцевальные шоу классических, современных балетов и выступления отечественных, зарубежных ди-джеев, международные спортивные первенства, научные форумы, конгрессы, кинопоказы, литературные чтения, познавательные экскурсии и ворк-шопы для детей и взрослых. Посещение этих мероприятий - все, кто имеет билеты на выставку, могут посещать эти мероприятия за исключением цирка Дю Солей», - сообщил А. Есимов.





Как указал глава Нацкомпании, цирк даст в рамках ЭКСПО порядка 70 представлений.





«В правительстве были разговоры о том, что большая сумма затрачивается, эта сумма в два раза больше, чем Лара Фабиан, но надо иметь в виду, что Лара Фабиан один концерт даст, а цирк Дю Солей будет находиться все 93 дня выставки и дадут 71 представление. Кроме того, билеты будут именно на это представление стоить от 4 тысяч до 6 тысяч тенге, и в целом цирк практически окупит те затраты, которые сегодня мы несем», - отметил он.





Также на период выставки запланирована большая научно-деловая программа.





«В числе значимых научных мероприятий - международный форум по вопросам энергетики для устойчивого развития, вторая подготовительная встреча к экономически-экологическому форуму ОБСЕ, заседание координационного комитета по энергетическому сектору ЦАРЭС, Евразийский форум КазЭнерджи и другие», - перечислил спикер.





А. Есимов подчеркнул, что центральным событием ЭКСПО, которое будет проходить в течении всего выставочного периода, будет форум Энергии будущего.





«Поэтому вся программа у нас расписана, где будет проходить. В какие дни и в какие часы. По дням и по часам, и по месту проведения. Заинтересованные министры всю программу знают», - заключил глава Нацкомпании.



