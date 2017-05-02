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Глава комитета гражданской авиации ушел в отставку

 

Председатель комитета гражданской авиации Бекен Сейдахметов подал в отставку и покинул пост, сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, в ведении которого находится комитет.

«Он написал заявление по собственному желанию буквально дня два назад», — сказал Касымбек после заседания правительства.

Министр не уточнил, с чем связана отставка Сейдахметова. Предположительно, уход главы комитета гражданской авиации с поста может быть связан с участившимися в последние два месяца авиаинцидентами с самолетами национального перевозчика «Эйр Астаны».

Начиная с марта воздушные судна авиакомпании №1 в Казахстане регулярно совершали незапланированные посадки из-за технических сбоев. По всем инцидентам с самолетами «Эйр Астаны» транспортная прокуратура и авиационные власти проводят проверки.

Сейдахметов возглавлял комитет гражданской авиации с 2011 года.

 

 

2 мая 2017, 13:33
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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