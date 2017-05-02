14 казахстанских тяжелоатлетов могут быть отстранены от Молодежных игр в Шымкенте

Федерация тяжелой атлетики Казахстана поставила вопрос об отстранении 14 спортсменов - членов областных и национальной сборных от участия в IV Молодежных играх по тяжелой атлетике в Шымкенте, сообщает пресс-служба организации.





Причиной стала неявка штангистов на сдачу предсоревновательных допинг-проб. 13 спортсменов из 14 предоставили объяснительные и подтверждающие документы о причинах, вследствие чего им было сделано первое предупреждение, однако допуск на соревнование они получили. Еще один атлет был полностью отстранен от соревнований, пишет Vesti.kz





Отмечается, что в целях недопущения применения допинга казахстанскими спортсменами федерация держит на особом контроле соблюдение антидопинговых правил и норм атлетами в регионах. Повторная неявка атлетов на тест будет расцениваться как полноценное нарушение и повлечет дисквалификацию согласно антидопинговым правилам.





Напомним, Молодежные игры в Шымкенте стартуют сегодня, 2 мая.





Фото с сайта fitni.ru



