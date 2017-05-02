14 казахстанских тяжелоатлетов могут быть отстранены от Молодежных игр в Шымкенте
2 мая 2017, 13:48
Спортсмены не явились на допинг-тест.
Федерация тяжелой атлетики Казахстана поставила вопрос об отстранении 14 спортсменов - членов областных и национальной сборных от участия в IV Молодежных играх по тяжелой атлетике в Шымкенте, сообщает пресс-служба организации.
Причиной стала неявка штангистов на сдачу предсоревновательных допинг-проб. 13 спортсменов из 14 предоставили объяснительные и подтверждающие документы о причинах, вследствие чего им было сделано первое предупреждение, однако допуск на соревнование они получили. Еще один атлет был полностью отстранен от соревнований, пишет Vesti.kz.
Отмечается, что в целях недопущения применения допинга казахстанскими спортсменами федерация держит на особом контроле соблюдение антидопинговых правил и норм атлетами в регионах. Повторная неявка атлетов на тест будет расцениваться как полноценное нарушение и повлечет дисквалификацию согласно антидопинговым правилам.
Напомним, Молодежные игры в Шымкенте стартуют сегодня, 2 мая.
Фото с сайта fitni.ru
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