Сагинтаев поручил повысить доступность объектов культуры для жителей и гостей Казахстана

В ходе заседания Правительства РК, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев заслушал доклады о ходе модернизации объектов культуры и дал ряд поручений по дальнейшему развитию культурной сферы Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Премьер-Министр РК отметил, что в свете задач, обозначенных в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», необходимо выработать дальнейшие меры по развитию сферы культуры и повышению доступности объектов культуры для населения.

Бакытжан Сагинтаев поддержал идею установки в общественных местах Астаны информационных тумб, анонсирующих граждан обо всех событиях, происходящих в организациях культуры. Премьер-Министр РК сказал, что аналогичную работу нужно провести во всех регионах страны.

Также Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что казахстанцы должны иметь возможность свободно посещать культурные и исторические памятники страны. В связи с этим Министерству культуры и спорта РК совместно с акиматами регионов поручено создать условия для свободной организации познавательных и этнографических путешествий по стране. А также обеспечить максимальную доступность жителей и гостей Казахстана к объектам и услугам культуры.