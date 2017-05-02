Асель Серикбай из Кызылорды стала чемпионкой мира по шахматам среди школьников

В школьном чемпионате мира приняли участие юные шахматисты из более чем 40 стран мира в возрасте от 7 до 17 лет.

В Румынском городе Яссы завершился школьный чемпионат мира по шахматам. В возрастной категории до 15 лет чемпионкой мира стала казахстанская спортсменка Асель Серикбай из Кызылорды, сообщает сообщает Zakon.kz





Медаль чемпионата привезла домой и другая кызылординская спортсменка — Назерке Нургали. Девочка завоевала серебро в возрастной категории до 13 лет, в которой соревновалось более 40 подростков.





Асель Серикбай, которая недавно выиграла звание чемпионки Азии в Ташкенте, так прокомментировала свою победу:

— Конечно я рада своему успешному выступлению на чемпионате мира. Раньше я уже была чемпионкой мира до 9 лет. И вот прошло семь лет, я повторила результат, но уже во взрослой категории, где соревнуются шахматисты более высокого уровня. Хотела бы поблагодарить начальника управления спорта Кызылординской области Садыка Мустафаева и моего тренера Василия Шимелкова, которые помогают мне развиваться, как шахматистке, а также своего первого тренера Ризу Тультаевну Кошкарову и Казахстанскую федерацию шахмат (КФШ).





Впереди у Асель чемпионат мира, который пройдет в Уругвае в сентябре, полное финансирование этой поездки осуществит КФШ.





Серебряный призер чемпионата мира Назерке Нургали сообщила:

— Довольна своим вторым местом на чемпионате. Думаю, в следующих турнирах у меня получится выступить лучше.





Мальчишеская часть казахстанской команды выступила менее удачно. Наиболее близко к медалям подошел Алдияр Ансат, занявший четвертое место в возрастной группе до 9 лет. Стоит также отметить 5 места девочек — Амины Каирбековой и Денизы Курманалиной.





Напомним, 21 апреля по дороге из Кишинева к месту соревнований в Яссы большая часть казахстанской группы участников чемпионата мира попала в буран и около 12 часов находилась в снежном плену. Прибывшие к месту событий румынские спасатели расчистили дорогу, и автобус с детьми и сопровождающими смог прибыть в Яссы вовремя. Однако, в связи с этим происшествием организаторы приняли решение перенести открытие турнира на один день.



