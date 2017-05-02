В Анталье запретили выпивать на улицах
2 мая 2017, 14:08
Власти Антальи ужесточили запреты на распитие алкоголя на улицах.
С 27 апреля Управление безопасности провинции ограничило употребление спиртных напитков территорий отелей и заведений общественного питания. О новых ограничениях сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Lenta.ru.
Запрет, в частности, касается употребления алкоголя в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов и прогулочных зон. Распитие спиртных напитков в неположенных местах будет караться штрафом в 100 лир (около 1,6 тысячи рублей).
Генеральное консульство России в Анталье на своей странице в Facebook рекомендовало туристам не употреблять алкоголь и не появляться в общественных местах и на улицах в нетрезвом виде.
Анталья считается одним из самых популярных направлений отдыха у российских туристов в Турции. Только за первые два месяца 2017 года россияне приобрели 27 тысяч путевок на курорты провинции. В феврале рост российского турпотока в Анталью вырос в 35 раз (до 12 679 путешественников) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856787-61a900a30dd808709ede2ebe2c814b2f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...