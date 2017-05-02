В Анталье запретили выпивать на улицах

С 27 апреля Управление безопасности провинции ограничило употребление спиртных напитков территорий отелей и заведений общественного питания. О новых ограничениях сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает передает Lenta.ru





Запрет, в частности, касается употребления алкоголя в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов и прогулочных зон. Распитие спиртных напитков в неположенных местах будет караться штрафом в 100 лир (около 1,6 тысячи рублей).





Генеральное консульство России в Анталье на своей странице в Facebook рекомендовало туристам не употреблять алкоголь и не появляться в общественных местах и на улицах в нетрезвом виде.





Анталья считается одним из самых популярных направлений отдыха у российских туристов в Турции. Только за первые два месяца 2017 года россияне приобрели 27 тысяч путевок на курорты провинции. В феврале рост российского турпотока в Анталью вырос в 35 раз (до 12 679 путешественников) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



