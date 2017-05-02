Пусть Первомай 2017 станет первым Днем нового казахского языка

Важно! Друзья!





Прошел день 1 мая. У этого праздника длинная и богатая история, о которой при желании можно прочитать. В Казахстане первый день мая – День единства народа Казахстана. Уже не день труда, солидарности или интернационала, а день народа. День людей, которые живут вместе.





Успех большого коллектива, а ведь государство, по сути, — одна команда, объединённая не только корпоративными цветами и символами, но и общей идеей, заключается в поддержке начинаний друг друга.

Поэтому я призываю именно на Первомай поддержать переход казахского языка на латиницу и сделать этот день, помимо прочего, Днем казахского языка.

Призываю поддержать эту идею, ту треть казахстанского народа, которая не является казахами. И попытаюсь объяснить, почему это важно. Возможно, это будет полезно и другим.





1. Если целый народ считает, что ему так удобнее, так тому и быть. После октябрьской революции русский язык подвергся серьезной трансформации, исчезли, казалось бы, несколько важных букв. По сути, это был новый алфавит. Изменились правила, пришлось заново переиздавать всю литературу. Были противники и сторонники, но в конечном итоге эта реформа сделала язык богаче. Переход на латиницу, возможно, приведет к переосмыслению языка, и как следствие, к его упрощению. Все языки, если можно так сказать, стремятся к этому.





2. Ничего нового. Казахстан уже писал на латинице.





3. Латиница и правда язык компьютеров, но не в привычном нам понимании надписи на клавиатуре.

<jsp:useBean id="customer" class="com.myco.Customer" /> — понятия не имею, что это значит, но написано латиницей.





4. Знание букв и символов не гарантирует понимание языка. Например, болгары не знают русского и не могут на нем свободно читать, и тем более понимать, как и монголы. По сути, буквы — это символы, которые помогают считывать смысл. Та же латиница во французском, немецком, английском, испанском не гарантирует легкость понимания. Современный алфавит далеко ушел от древнего, он универсален, и символы не имеют иного смысла, кроме обозначения звука.





5. Нет никакого мира по знакам написания. Нет никакого латинского мира или кириллистического. Есть идеологии, которые иногда могут использовать алфавит как аргумент





6. Для современного человека алфавит не имеет значения, тем более казахи переходят не на грузинский или арабский алфавит или китайскую систему письма, а вполне себе на понятную латиницу. Да, есть два пути, использовать сочетания букв или добавить несколько широко известных символов, но это частности. В конечном итоге, если ты мог прочитать на кириллице не понимая смысла, то и на латинице сможешь это сделать.





7. Poverte, latinicei mozhno pisat na lubom yazike. Znaki — vsego lish znaki. Glavnoe, opredelitsya s pravilami I normami. Ostalnoe — vopros privichki.





Ну и главное! Мир меняется. Появляются гаджеты, которые синхронно переводят речь. Алгоритмы, которые транслируют напечатанный текст, как говорится, с любого на любой. Значение языка приобретает все более ритуальный характер, нежели технологичный. Оно позволит идентифицировать соплеменника, но не более. Тогда как будущее вообще за ментальной передачей данных и вполне возможно, наши потомки, потеряют необходимость говорить. Футурологи предсказывают появление единого языка земли, а значит, и алфавита, и вполне возможно им станет латиница.





Пусть Первомай 2017 станет первым днем нового казахского языка и день этот начнется с нашей общей поддержки. Тогда и переход на латиницу станет нашим общим делом, ведь это родной язык для подавляющей части народа нашей страны, государственный язык, а значит, наш общий. Знаем мы его или нет. Для многих из нас это станет первым шагом к его пониманию и изучению.



